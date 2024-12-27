حصاد 2024.. أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص

شهد عام 2024 تطورات مذهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مجموعة واسعة من الأدوات المعتمدة على هذه التقنية لتوليد الصور، وأخرى لتوليد مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص، وهناك أدوات للمساعدة في البرمجة وغير ذلك.

في هذا المقال سنتحدث عن أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص التي تفتح آفاقًا جديدة للإبداع والإنتاجية، فهي تُستخدم في كتابة المقالات، وإنشاء المحتوى التسويقي، والترجمة، وإعداد التقارير وغيرها من الاستخدامات.

إليك أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص في عام 2024:

روبوت ChatGPT:

ChatGPT هو روبوت المحادثة الذي أطلق ثورة الذكاء الاصطناعي في عام 2022، وما يزال يتصدر قائمة روبوتات الدردشة الأفضل والأكثر استخدامًا مع 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا. وقد دُرّب هذا الروبوت على كميات كبيرة من المحتوى المكتوب، من المواقع الإلكترونية والكتب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية.

يتميز ChatGPT بقدرته على الإجابة عن أسئلة المعرفة العامة، وتطوير الأكواد البرمجية، وإنشاء النصوص الإبداعية. كما كان أول روبوت محادثة يقدم مزية المحادثة الصوتية المتقدمة، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل معه كأنه شخص حقيقي دون الحاجة إلى استخدام الأوامر النصية.

يتوفر ChatGPT على الويب، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة لهواتف أندرويد وآيفون، ويمكن استخدامه مجانًا، ولكن الاشتراك في خطة ChatGPT Plus بسعر يبلغ 20 دولارًا شهريًا يمنح المستخدمين وصولًا إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطلقها الشركة.

إذ تطلق OpenAI نماذج متقدمة باستمرار، ومنذ إطلاق ChatGPT في نهاية عام 2022 وحتى الآن، أضافت الشركة عدة نماذج لغوية متقدمة إلى الروبوت لتحسين قدرته على إنشاء النصوص والصور وحل المسائل الرياضية المعقدة، وغير ذلك. ويتضمن هذا الروبوت في الوقت الحالي أكثر من ستة نماذج لغوية، وكل نموذج مناسب لمهام معينة بنحو أفضل من غيره.

ولتتعرف أبرز الفروق بين تلك النماذج، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين GPT o1 و GPT o1-mini و GPT-4o.. ما النموذج المناسب لكل مهمة؟“.

روبوت Copilot:

يعتمد روبوت Copilot في عمله على نموذج GPT-4 الذي يُعد واحدًا من النماذج المتطورة التي يعمل بها روبوت ChatGPT، ويمكن لروبوت Copilot توليد النصوص الاحترافية بأكثر من أسلوب، ويمكنك تحديد الأسلوب المناسب للنص، وهو مناسب للمساعدة في كتابة الرسائل، وتلخيص المقالات والنصوص الطويلة الأخرى، كما يمكنه تقديم أفكار لتحسين طريقة الكتابة وكيفية تقسيم الفقرات في المقالات؛ مما يجعله مناسبًا لمن يعملون في مجال الكتابة والتدوين.

أهم ما يميز روبوت Copilot تكامله مع تطبيقات مايكروسوفت 365 المكتبية، مما يساعد المستخدمين في إنشاء نصوص في Word، وإنشاء رسوم بيانية وجداول في Excel، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني في Outlook.

روبوت Copilot متاح على الويب، ويتوفر منه تطبيقات خاصة لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، ويوفر نسخة مجانية مع إمكانية الاشتراك بسعر قدره للوصول إلى الروبوت عبر تطبيقات مايكروسوفت 365 والتمتع بمزايا إضافية.

روبوت Google Gemini:

تطور روبوت Google Gemini بسرعة منذ إطلاقه الرسمي في فبراير، ليصبح منافسًا قويًا لروبوت ChatGPT، وأصبح يقدم العديد من الوظائف والمزايا المشابهة لمزايا ChatGPT، مثل: إنشاء النصوص والصور والأكواد البرمجية، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل الصوتي مع المستخدمين عبر مزية “Gemini Live”.

يتكامل Gemini مع مجموعة تطبيقات جوجل المكتبية “Workspace”، مما يتيح للمستخدمين الاستعانة به لإنشاء ردود لرسائل البريد الإلكتروني في Gmail، والبحث عن الملفات في Drive، وإنشاء محتوى للعروض التقديمية في Slides، وصياغة النصوص في Docs من خلال الأوامر النصية المكتوبة باللغة الطبيعية.

التطبيق مجاني للاستخدام، ولكن للوصول إلى المزايا المتقدمة والتكامل مع تطبيقات Workspace، ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة “Google One AI Premium” بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا.

روبوت Perplexity:

يُعدّ مساعد الذكاء الاصطناعي Perplexity بديلًا فريدًا لمحركات البحث التقليدية. فبدلًا من تقديم قائمة مواقع استجابةً لأسئلة المستخدم، يجمع هذا الروبوت المعلومات ذات الصلة من الإنترنت ويقدم إجابة مباشرة في نافذة المحادثة، مما يلغي الحاجة إلى التنقل في مواقع متعددة للعثور على المعلومات المطلوبة.

يتميز Perplexity بقدرته على تقديم استجابات دقيقة مع تقديم قائمة من المصادر المتعددة، ويُظهر هذا الروبوت تفوقًا في مهام البحث العلمي، مثل: تلخيص الأوراق البحثية والدراسات، ويسمح للمستخدمين بتطبيق مرشحات محددة في معايير البحث، مثل: سحب المعلومات فقط من المصادر الأكاديمية أو مقاطع الفيديو أو وسائل التواصل الاجتماعي.

يسمح Perplexity أيضًا للمستخدمين بطرح أسئلة متابعة، مما يُمكّن المستخدم من طلب المزيد من التفاصيل عن جزء معين من نتائج البحث، أو طلب تلخيص المعلومات.

يعتمد Perplexity على نموذج GPT-4، ويتوفر كتطبيق ويب، بالإضافة إلى توفر تطبيقات لهواتف أندرويد وآيفون. ويمكن استخدام Perplexity مجانًا، لكن الشركة تقدم خطة اشتراك “Pro” بسعر يبلغ 20 دولارًا شهريًا أو 200 دولار سنويًا لمنح المستخدمين الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي إضافية، مثل: GPT-4 Omni و Claude 3 Sonnet و Haiku، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

روبوت Jasper:

على عكس روبوتات المحادثة العامة مثل ChatGPT و Gemini، فإن Jasper يركز بنحو أساسي في المساعدة في الأعمال التجارية. فقد صمم خصوصًا لإنشاء نصوص لرسائل البريد الإلكتروني، والمدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمواد التسويقية، مع الحفاظ على الطابع الخاص بالشركة. ويتضمن Jasper أداة تسمى “Jasper Chat” تساعد في مهام البحث وتقدم نصائح لتحسين كتابة النصوص.

روبوت Jasper غير متاح مجانًا، ويمكنك استخدامه بعد الاشتراك في واحدة من الخطط التي يبدأ سعرها من 40 دولارًا شهريًا، مع إمكانية تجربته مجانًا لمدة سبعة أيام قبل دفع قيمة الاشتراك.