أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في حواسيب ماك وكيفية استخدامها

أضافت آبل مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) إلى حواسيب ماك المزودة بمعالجات M ضمن نظام macOS Sequoia، وهذا يعني أنه بعد تحديث نظام التشغيل في حاسوبك إلى macOS Sequoia، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة من المزايا الذكية والجديدة التي ستُحسن تجربة استخدام الحاسوب بنحو كبير.

توزعت هذه المزايا الجديدة في نظام macOS في عدة تطبيقات مثل: البريد والرسائل وسيري ومتصفح سفاري. وتساعدك هذه المزايا في كتابة النصوص أو إعادة صياغتها، وتلخيص صفحات الويب أو التسجيلات الصوتية، والحصول على إجابات أكثر ذكاءً من سيري، وغير ذلك.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز 5 مزايا ذكاء اصطناعي متوفرة في حواسيب ماك وكيفية استخدامها.

أولًا: كيفية تفعيل مزايا الذكاء الاصطناعي في حواسيب ماك

قبل أن تبدأ بتجربة هذه المزايا عليك التحقق من تفعيلها. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة شعار آبل في الزاوية اليسرى العلوية من سطح مكتب حاسوب ماك، ثم اختر إعدادات النظام (System Settings). اضغط على خيار Apple Intelligence & Siri من القائمة الجانبية، وتحقق من تفعيل خيار Apple Intelligence.

ثانيًا: كيفية استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي في حواسيب ماك

إليك أبرز 5 مزايا ذكاء اصطناعي متوفرة في حواسيب ماك وكيفية استخدامها:

1- أداة Image Playground:

Image Playground هي أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مضمنة في نظام macOS Sequoia. ويمكنك استخدامها لإنشاء الصور استنادًا إلى الصور المخزنة في حاسوبك والأوصاف النصية التي تضيفها.

لاستخدام هذه الأداة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زري Cmd + Spacebar لفتح أداة البحث Spotlight Search، ثم اكتب “Image Playground” في شريط البحث واضغط على زر Enter. ستنتقل مباشرة إلى واجهة أداة Image Playground حيث سيُطلب منك كتابة وصف نصي للصورة واختيار نمط فني، ثم ستنشئ الأداة صورًا بناءً على طلبك.

2- أدوات الكتابة (Writing Tools):

تساعدك أدوات الكتابة الذكية في إنشاء النصوص أو تعديلها لتحسين الصياغة أو تنسيقها بأساليب متعددة. فإذا أردت تحسين النص الذي كتبته، حدد النص واضغط مطولًا على مفتاح Ctrl مع النقر على زر الفأرة لفتح قائمة الخيارات.

انقر فوق خيار Writing Tools وستظهر لك قائمة بالخيارات السريعة التي يمكنك استخدامها. ويمكنك اختيار (friendly) لجعل النص غير رسمي، أو (professional) لإعادة كتابته بطريقة احترافية، أو (concise) لاختصاره، أو استخدام أداة المراجعة (proofread) لمراجعة النصوص وإعادة صياغتها. كما يمكنك تحويل النصوص إلى قوائم أو جداول، وغير ذلك.

3- مزية تلخيص صفحات الويب في سفاري:

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على ملخص سريع للنصوص الموجودة في صفحات الويب التي تدعم مزية التلخيص بالذكاء الاصطناعي.

ولتجربة ذلك: افتح الصفحة التي تريد تلخيصها في متصفح سفاري، ثم انقر على زر قائمة الصفحة (Page Menu) الموجود على الجهة اليسرى من شريط العنوان. إذا رأيت زرًا أزرق مكتوب فيه عبارة إظهار القارئ (Show Reader)، فانقر عليه.

سيتغير تنسيق الصفحة لتظهر بنحو بسيط يتضمن النص الأساسي فقط. بعد ذلك، يمكنك النقر على زر تلخيص (Summarize) الموجود في الجهة العلوية من الصفحة لتوليد ملخص قصير للمحتوى.

4- تلخيص التسجيلات الصوتية:

يمكن لمزية التلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلخيص التسجيلات الصوتية بسرعة، وهذه المزية متاحة في تطبيق (الملاحظات) Notes، ويمكنك الوصول إليها بالضغط على زري (Cmd + Spacebar) لفتح أداة البحث Spotlight Search، ثم كتابة “Notes”، ثم الضغط على زر Enter.

يمكنك تسجيل الملاحظات في حاسوبك أو عبر آيفون، ثم الوصول إليها عبر الحاسوب. وبعد تسجيل ملاحظة صوتية في تطبيق الملاحظات، سينسخ التطبيق الصوت لحظيًا في أثناء الاستماع إلى التسجيل، ويمكن بعد ذلك إضافة النسخة المكتوبة من التسجيل كاملة إلى الملاحظة باتباع الخطوات التالية:

افتح الملاحظة الصوتية التي تريد الحصول على نسخة مكتوبة منها. انقر فوق أيقونة الاقتباس في الزاوية اليسرى السفلية لرؤية النص المنسوخ. انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. اختر (إضافة نسخة إلى الملاحظة) Add Transcript to Note من القائمة.

5- المساعد الافتراضي سيري المدعوم بمزايا ChatGPT:

يمكنك تفعيل ChatGPT المدمج في نظام macOS Sequoia لتتمكن من الوصول إلى مزايا ChatGPT عبر سيري، إذ سيرسل المساعد الافتراضي سيري طلباتك إلى خوادم ChatGPT ليتمكن من الإجابة عنها بدلًا منه.

ولتفعيل ChatGPT، انتقل إلى قسم Apple Intelligence & Siri في إعدادات النظام، ثم مرر إلى قسم الإضافات (Extensions). ومن هناك انقر فوق خيار ChatGPT ثم تحقق من تفعيل خيار Use ChatGPT.

ستتمكن بعد ذلك من استخدام مزايا ChatGPT المتقدمة مع سيري ضمن حدود معينة يوميًا. وإذا كنت تخطط لاستخدامها بنحو متكرر، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على ChatGPT لتحسين التفاعل، والوصول إلى سجل المحادثات في حسابك.