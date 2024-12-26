ون بلس تطلق هاتف OnePlus Ace 5 بأكبر بطارية في تاريخ الشركة

كشفت شركة ون بلس الصينية عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 5 في الصين كخيار أقل تكلفة مقارنةً بهاتفها الرائد OnePlus 13، ويتميز الهاتف بأكبر بطارية في تاريخ هواتف الشركة مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 المُحسن، مما يوفر أداءً سلسًا وتجربة ألعاب سريعة.

ويأتي الهاتف بشاشة أمولد مسطحة قياسها 6.78 إنشات، مع تقنية LTPO ودقة عرض تبلغ 2780 × 1264 بكسلًا، وتتمتع الشاشة بزجاج حماية Oppo Crystal Shield Glass ودعم لمزايا HDR10+ و Dolby Vision، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين هرتز واحد و 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة بحد أقصى، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP65.

ويعمل هاتف OnePlus Ace 5 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يضم تحسينات خاصة بالألعاب بالتعاون مع مطوري الألعاب، ويوفر الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويتضمن الهاتف كاميرا ثلاثية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX906 وتقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة مصنوعة من مادة السيليكون كاربون سعتها 6,415 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، مع شاحن مرفق داخل العلبة.

ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 15 المبني على نظام أندرويد 15، ويضم بعض المزايا الإضافية، مثل دعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC، والبلوتوث 5.4، والواي فاي 7، مع مكبرات صوت استيريو.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي الأسود والتيتانيوم والسماوي، كما تأتي الإصدارات السيراميكية بتكلفة إضافية مقارنةً بالإصدارات العادية.

وتطرح ون بلس هاتفها الجديد OnePlus Ace 5 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 320 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وسعة تخزينية قدرها 256 جيجابايت، ويصل سعر الهاتف إلى نحو 500 دولارٍ أمريكي لأعلى فئة، ومن المقرر طرحه في الأسواق العالمية باسم OnePlus 13R.