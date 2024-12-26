ون بلس تطلق هاتف Ace 5 Pro بمعالج سنابدراجون 8 إيليت الرائد

أعلنت شركة ون بلس رسميًا إطلاق هاتف OnePlus Ace 5 Pro، بجانب الإصدار الأساسي، وتأتي هذه السلسلة خلفًا لسلسلة Ace 3 التي طُرحت في وقتٍ سابق.

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED LTPO مسطحة قياسها 6.78 إنشات، بدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 4500 شمعة، كما أن الشاشة محمية بزجاج Crystal Shield، وتدعم تقنيات Dolby Vision و +HDR10.

ويعمل هاتف OnePlus Ace 5 Pro بأحدث معالجات كوالكوم “سنابدراجون 8 إيليت”، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 830، ويتوفر الهاتف بخيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، منها ذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 بواجهة ColorOS 15، دون معلومات حالية عن دعم التحديثات المستقبلية.

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف مزود بتقنية Fengchi Gaming Core المطورة داخليًا، وهي تقنية تدعم تشغيل الألعاب بمعدل إطارات يصل إلى 120 إطارًا في الثانية ودقة قدرها 1080 بكسلًا، كما أضافت ون بلس نظام تبريد متقدمًا يُسمى “Double Ice Core VC” مع تصميم مخصص للتهوية، وإطار مصنوع من الألومنيوم المُستخدم في الطيران، وطبقة من الجرافيت للتخلص من الحرارة الزائدة.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحمل الهاتف بطارية كبيرة سعتها 6100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ، مع غياب دعم الشحن اللاسلكي.

يذكر أن الإصدار الأساسي OnePlus Ace 5 يعمل بمعالج سنابدراجون 8 جين 3، وبطارية بسعة أكبر قليلًا تبلغ 6415 ميلي أمبير، وهي أكبر بطارية في تاريخ السلسلة، في حين يحتفظ الهاتف بباقي مواصفات الشاشة والكاميرات.

ويبدأ سعر هاتف OnePlus Ace 5 Pro من نحو 470 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، ويصل أعلى سعر للهاتف إلى 650 دولارًا أمريكيًا. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي البنفسجي والأسود والأبيض، ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق العالمية في يناير المقبل.