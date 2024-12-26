هواوي تعد بمنتجات “تتجاوز الخيال” في عام 2025

أكد رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في شركة هواوي الصينية، يو تشنغدونغ، أن منتجات الشركة خلال عام 2025 المقبل سوف “تتجاوز الخيال” كاشفًا عن خطط طموحة للشركة، منها هواتف ذكية وأجهزة لوحية رائدة وأجهزة مبتكرة بمزايا استثنائية.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره يو عبر حسابه الشخصي في منصة “ويبو” الصينية، إذ استعرض فيه بعض التفاصيل المتعلقة بالاجتماع السنوي لمستهلكي هواوي لعام 2024 المقرر عقده في مدينة شينزن الصينية خلال المدة الممتدة بين 28 و 30 ديسمبر.

واستعرض يو خلال الفيديو تقدم الشركة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عام 2024 يشكّل أول عام تستعيد فيه هواوي مكانتها في سوق الهواتف الذكية بعد 5 سنوات من العقوبات الأمريكية، وأوضح أن الشركة حققت نموًا سريعًا على الرغم من التحديات التي تواجهها، وأنها بدأت مرحلة جديدة من الابتكار سوف تستمر لعقد كامل.

وأشار يو إلى أن رؤية هواوي تركز على “تصميم منتجات متميزة يرغب الآخرون في الحصول عليها ولكنهم لا يستطيعون صنعها”، وأبرز مثال على ذلك هو الهاتف الثلاثي الطي Mate XT، الذي وصفه بأنه “أعاد كتابة تاريخ صناعة الهواتف الذكية”.

وفي سياق الحديث عن الابتكار، أطلقت هواوي نظام التشغيل HarmonyOS NEXT، الذي يقدم تحسينات برمجية متقدمة بعيدًا عن نظام أندرويد وتطبيقاته، كما طرحت الشركة سلسلة هواتف Mate 70 التي لاقت إقبالًا كبيرًا في الصين.

وقال يو: “ستكون هناك منتجات لا يمكن لأحد أن يتخيلها العام المقبل، ومنتجات أخرى لا يجرؤ أحد على تخيلها في المستقبل”.

ولم يكشف يو عن تفاصيل دقيقة، لكنه أشار إلى إمكانية إطلاق سلسلة هواتف Pura 80 وهاتف جديد ثلاثي الطي. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذه المنتجات خلال الأشهر المقبلة.