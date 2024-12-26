نوبيا تكشف عن LiveFlip.. أرخص سماعات لاسلكية بتصميم مفتوح

أعلنت شركة نوبيا الصينية إطلاق سماعاتها الجديدة LiveFlip في السوق الصينية، وهي سماعات تأتي بتصميم مفتوح يركز على الراحة وجودة الصوت.

وتتوفر السماعات الجديدة بسعر يبلغ 250 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 35 دولارًا أمريكيًا، وهو يُعد سعرًا منخفضًا مقارنةً بغيرها من السماعات التي تقدّم تصميمًا مماثلًا.

وتتميز السماعات بتصميمٍ مفتوح يُلائم راحة المستخدم، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، مثل التنقل والسفر والتمارين الرياضية والاستماع التقليدي إلى الصوتيات.

وتتبع الشركة المُصنعة نهجًا مريحًا في التصميم الذي يلتف حول الأذن دون الحاجة إلى إدخالها في قناة الأذن، مما يوفر ثباتًا في أثناء الحركة، وراحةً عند الاستخدام لمدد طويلة. وتزن كل سماعة 7.6 جرامات فقط، مما يجعلها خفيفة للغاية.

وتزود الشركة السماعات بمكبر صوت ديناميكي ضخم حجمه 15 ملم، يوفر صوتًا غنيًا، كما تدعم تقنية ضبط الصوت الاحترافية من نوبيا لتقديم تجربة استماع مُحسنة عبر كافة الترددات.

وتدعم سماعات LiveFlip تشغيلًا مستمرًا يصل إلى 10 ساعات مع الشحنة الواحدة، في حين تتيح علبة الشحن تمديد وقت التشغيل الإجمالي إلى 40 ساعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الطويل الأمد. وتأتي السماعات بتقنية البلوتوث 5.4 لضمان اتصالٍ مستقرٍ، وزمن استجابة منخفض، مع نطاق يصل إلى 10 أمتار.

وتحتوي السماعة على مزايا أخرى، مثل تقنية تقليل الضوضاء ENC التي تمنح المستخدم مكالمات صوتية نقية حتى في البيئات المزدحمة، وميزة مقاومة الماء بمعيار IPX4 التي تجعل السماعات قادرة على مقاومة العرق والرذاذ الخفيف في أثناء الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى التحكم فيها عبر اللمس، وغيرها من المزايا.

ولا يُعرف حتى الآن إذا كانت نوبيا تنوي طرح السماعة الجديدة في الأسواق العالمية.