سامسونج تستعد للكشف عن الجيل الثاني من خاتمها الذكي

تخطط شركة سامسونج للكشف عن الجيل الثاني من خاتمها الذكي “جالاكسي رينج Galaxy Ring” في حدثها المنتظر Unpacked 2025 مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S25 المنتظرة، إلى جانب تقديم نظارة الواقع الممتد Galaxy AR، التي تحمل الاسم الرمزي “Project Moohan“، والتي ستعمل بنظام Android XR الجديد.

وتسعى سامسونج إلى إبراز الخاتم الذكي Galaxy Ring 2 كمنتج مميز خلال حدثها القادم. ووفقًا للتقارير، فإن الجيل الجديد من الخاتم سوف يأتي بمقاسين إضافيين، ليصبح مجموع المقاسات 11 مقاسًا مختلفًا، مما يعزز ملاءمته مجموعة واسعة من المستخدمين، كما سيقدم بيانات صحية أكثر دقة بفضل مستشعراته المتطورة وتحسينات الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية البطارية، يُتوقع أن تدوم البطارية حتى 7 أيام في المتوسط، وذلك وفقًا لحجم الخاتم، إذ تكون سعة البطارية مرتبطة بمقاسه، مما ينعكس على مدة تشغيلها.

ومن خلال هذه الترقيات، تسعى سامسونج أيضًا إلى منافسة الخاتم الذكي Oura Ring 4، الذي يُعد من أبرز المنتجات في سوق الخواتم الذكية، وهو يوفر خيارات متعددة في المقاسات مع مزايا متطورة.

وفيما يتعلق بالتصميم، فقد ظهرت براءة اختراع في يوليو الماضي تشير إلى تغييرات كبيرة في شكل Galaxy Ring 2، إذ قد تلجأ سامسونج إلى تصميم خارجي مربع يختلف عن التصميم الدائري للجيل الأول، كما تشير براءة الاختراع إلى تزويد الجهاز بمستشعرات متقدمة، ومنها مستشعر رسم القلب الكهربي ECG ومستشعر حرارة ومستشعر تسارع وغير ذلك.

ومع اقتراب موعد الحدث، تظل الكثير من التفاصيل غير واضحة حول خاتم سامسونج المنتظر Galaxy Ring 2، الذي قد يكون متاحًا في الأسواق بحلول منتصف العام المقبل.