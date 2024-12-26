سامسونج تتيح ميزة جديدة لإدارة الإشعارات في تحديث One UI 7

كشفت سامسونج عن ميزة جديدة ضمن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث One UI 7.0 القادم المبني على نظام أندرويد 15، وتحمل هذه الميزة اسم “تصفية الإشعارات Filter Notifications”، وفقًا لتقارير صحفية.

وتهدف هذه الميزة إلى تحسين إدارة الإشعارات، وجعلها أكثر تنظيمًا عبر تصفية الإشعارات غير المرغوب فيها أو القديمة، مما يسهم في تقليل الفوضى في شاشة الإشعارات.

وتتيح الميزة للمستخدمين تصفية الإشعارات عبر تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية؛ “إشعارات الأنشطة الخلفية Background Activities” التي تُرسلها التطبيقات لتنبيه المستخدم بعملها في الخلفية، و “الإشعارات المصغّرة Minimized Notifications” وهي الإشعارات التي يصغّرها المستخدم يدويًا، و “الإشعارات القديمة Old Notifications” التي لم يتفاعل معها المستخدم لمدة تزيد على بضعة أيام، مع التحكم في ظهور تلك الإشعارات أو إخفائها.

ويمكن تفعيل هذه الخيارات بنحو فردي لتخصيص التجربة وفقًا لاحتياجات المستخدم. وللوصول إلى إعدادات تصفية الإشعارات، يمكن التوجه إلى الإعدادات، ثم الضغط على “الإشعارات”، ثم اختيار “الإعدادات المتقدمة”، والنقر على خيار “تصفية الإشعارات”.

وتشكل هذه الميزة تطورًا إضافيًا في مجال إدارة الإشعارات، إذ كانت سامسونج قد ألغت ميزة تصنيفات الإشعارات افتراضيًا مع تحديث One UI 6.1، مع توفير خيار لإعادتها عند الحاجة. ومن المتوقع أن تسهم ميزة التصفية الجديدة في جعل مساحة الإشعارات أكثر سهولة في الإدارة وأقل ازدحامًا، مما يعزز تجربة المستخدم.

ويضيف تحديث One UI 7 العديد من المزايا الجديدة، منها بعض التحسينات الأمنية وإضافات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وبعض التغييرات في الواجهة مثل شريط Now Bar التفاعلي في شاشة القفل وغيرها