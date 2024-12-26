حصاد 2024.. أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع الفيديو

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تؤدي دورًا رئيسيًا في تسهيل العمل في العديد من المجالات، ومنها: التسويق وصناعة الأفلام والتدريب، فقد أصبحت أدوات توليد الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الأدوات الرئيسية المُستخدمة في هذه المجالات.

يمكن لهذه الأدوات الذكية تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو تبدو كأنها واقعية، كما تسمح بتعديلها بطرق مختلفة، وتقدم حلولًا مبتكرة ومرنة لإنشاء المحتوى، وكل منها يركز في تلبية احتياجات مستخدمين مختلفين.

وفي هذا المقال سنذكر مجموعة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع الفيديو في عام 2024 التي تُعدّ مناسبة للهواة والمحترفين.

1- أداة Luma Dream Machine:

تُعد Luma Dream Machine أداة ذكاء اصطناعي مبتكرة مصممة خصوصًا للمهتمين بمجالات الموضة، والتسويق، وصناعة الأفلام. وتتميز هذه الأداة بقدرتها على تفسير المطالبات المكتوبة بلغة طبيعية، ولن تحتاج إلى كتابة تعليمات دقيقة ومعقدة لتحقيق النتائج المطلوبة.

تتميز الأداة أيضًا بإمكانية إدخال صور متعددة كمصدر إلهام أو استخدام صورة واحدة كمرجع للشخصيات، مما يمنح المستخدمين مرونة كبيرة في تصميم ما يتخيلونه.

وتقدم Dream Machine مزايا متقدمة مثل: إمكانية تمديد المقاطع؛ مما يتيح متابعة حركة الشخصيات في المشاهد المختلفة بدقة وسلاسة عالية.

توفر هذه الأداة إصدارًا مجانيًا يقدم مزايا محددة، وللوصول إلى مزايا إضافية يمكنك الاشتراك في واحدة من الخطط المأجورة بسعر يبدأ من 10 دولارات شهريًا.

2- أداة Kling:

تُعدّ Kling من شركة Kuaishou Technology الصينية من أبرز أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وتوفر نتائج واقعية تضاهي ما تقدمه بعض الأدوات الأخرى، مثل Sora من OpenAI.

يمكن لهذه الأداة توليد مقاطع فيديو عالية الدقة تصل مدتها إلى دقيقتين، أي ضعف المدة المتاحة في أداة Sora، وبدقة تصل إلى 720 بكسلًا وهي أقل قليلًا من الدقة التي تقدمها Sora والتي تبلغ 1080 بكسلًا.

تدعم الأداة تقنيات تحويل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو، مع إضافة تحسينات تلقائية مثل: تحسين الجودة ودقة الحركة. وآخرًا، حصلت Kling على مزية مزامنة الشفاه والقدرة على تمديد المقاطع بدقة عالية، بالإضافة إلى إمكانية نشر المقاطع الجاهزة مباشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

3- أداة Synthesia:

صُممت أداة Synthesia لإنشاء مقاطع فيديو تتضمن شخصية افتراضية (أفاتار) بناءً على تعليمات نصية من المستخدم. وتُعد مثالية للاستخدامات التجارية مثل: تدريب الموظفين، والعروض الترويجية للمنتجات، والتواصل الداخلي بين أعضاء الفرق.

توفر الأداة أكثر من 130 نموذجًا للأفاتار يتحدثون 140 لغة مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 60 قالبًا لمقاطع الفيديو يمكن الاختيار منها.

يسمح الإصدار المجاني بإنتاج مقطع فيديو واحد تبلغ مدته ثلاث دقائق شهريًا مع القدرة على الاختيار من تسعة نماذج للأفاتار، وتتيح الخطط المتقدمة مزايا متعددة، ويبدأ سعر الاشتراك فيها من 30 دولارًا شهريًا.

4- أداة Vyond:

تشبه أداة Vyond إلى حد كبير أداة Synthesia، ولكنها تعتمد على شخصيات كرتونية متحركة بدلًا من الشخصيات الحقيقية. وتوفر الأداة خيارًا يسمح للمستخدم بتسجيل مقطع فيديو لنفسه في أثناء تنفيذ حركات أو أفعال محددة، ثم تُنشئ الأداة مقطع فيديو يتضمن رسومًا متحركة تحاكي تلك الحركات.

يبدأ سعر الاشتراك في هذه الأداة من 49 دولارًا شهريًا.

5- منصة Haiper:

توفر منصة Haiper المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجموعة من الأدوات المتقدمة لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، ويمكنها أيضًا تحويل النصوص إلى صور. وتتضمن هذه المنصة واجهة سهلة الاستخدام تحتوي على صندوق أوامر عائم يسهل تعديل النصوص في أثناء إنشاء مقاطع الفيديو. وتقدم هذه المنصة مجموعة من القوالب الجاهزة المخصصة لتحويل الأفكار إلى مقاطع فيديو بسرعة.

توفر الخطة المجانية 100 نقطة تكفي لإنشاء عدد محدود من مقاطع الفيديو القصيرة، وإذا كنت تريد إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو فيمكنك الاشتراك في الخطة المأجورة بسعر قدره 10 دولارات شهريًا.

6- منصة Hailuo:

تتميز منصة Hailuo بواجهة سهلة الاستخدام مع قائمة جانبية تتيح استكشاف مقاطع الفيديو التي صممها مستخدمون آخرون. وتقدم هذه المنصة تجربة احترافية لتوليد مقاطع فيديو واقعية وعالية الجودة. ومنذ إطلاقها، حصلت على تحسينات كبيرة لتحسين تجربة الاستخدام. وتوفر مزية متقدمة تسمح بإنشاء رسوم متحركة بجودة عالية، وتُعد مناسبة للاستخدامات الإبداعية مثل إنشاء الأفلام القصيرة أو الإعلانات.

يمكنك استخدام هذه الأداة بعد الاشتراك في الخطة الأساسية بسعر يبلغ 9 دولارات شهريًا.

7- نموذج Sora:

يتميز نموذج Sora بقدرته على توليد مقاطع فيديو واقعية للغاية وبدقة عالية من خلال وصف نصي، ويتميز بقدرته على إنشاء لقطات متعددة داخل مقطع فيديو واحد، مع الحفاظ على اتساق الشخصيات والأسلوب المرئي. ويتيح هذا النموذج للمستخدمين أيضًا إنشاء مقاطع الفيديو من الصور أو تعديل مقاطع الفيديو الموجودة بطرق مبتكرة، مثل: إعادة مزجها وتحسينها، ويمكنك إصلاح الأجزاء التالفة في مقطع الفيديو أو إنشاء نهايات جديدة له.

يمكن لنموذج Sora إنشاء مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا لمدة تصل إلى 20 ثانية، كما يمكن للمستخدمين الاختيار بين مجموعة متنوعة من الأحجام المناسبة للمنصات المختلفة، ويمكن استخدام هذا النموذج في مجموعة واسعة من المجالات، مثل: صناعة الأفلام والإعلانات والتسويق والتعليم، لتوفير الوقت والجهد في إنتاج محتوى مرئي جذاب.

نموذج Sora غير مجاني، وهو متاح لمستخدمي ChatGPT المشتركين في ChatGPT Plus و ChatGPT Pro.

8- نموذج Veo 2:

Veo 2 هو الجيل الثاني من نموذج توليد الفيديو الخاص بشركة Deep Mind التابعة لجوجل، وقد أطلق بعد إطلاق نموذج سورا من OpenAI بعدة أيام لمنافسته.

يمكن لنموذج Veo 2 إنتاج مقاطع فيديو بجودة قدرها 4K أي ما يُعادل أربعة أضعاف الدقة التي يقدمها نموذج (Sora) التي تبلغ 1080 بكسلًا فقط. وتصل مدة مقاطع الفيديو التي ينتجها نموذج Veo 2 إلى دقيقتين، مما يجعله أكثر ملاءمة للمحترفين في صناعة المحتوى.

ويمكن للمستخدمين تجربة Veo 2 عبر منصة VideoFX التابعة لجوجل، لكن Deep Mind أشارت إلى وجود قائمة انتظار لمنح صلاحية الوصول إليه. ومع ذلك، أكّدت الشركة أنها تعمل على توسيع نطاق إتاحة النموذج لتوفيره قريبًا.

ولتتعرف المزيد من التفاصيل عن هذا النموذج والفرق بينه وبين نموذج Sora يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين نموذجي Veo 2 و Sora.. أيهما الأفضل في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟“.