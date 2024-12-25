نظام iOS 19 القادم.. بعض المزايا المُتوقعة ووقت الإطلاق

من غير المُتوقع أن تعلن آبل نظام التشغيل iOS 19 حتى شهر يونيو 2025، ولكن الشائعات المتعلقة بهذا النظام بدأت تظهر بالفعل. فقد نشر مارك جورمان من بلومبرغ عن بعض التحديثات المُتوقعة القادمة إلى هواتف آيفون في نظام iOS 19، وفيما يلي، سنذكر أبرز هذه الشائعات:

تحديثات جديدة في سيري المدعوم بروبوت ChatGPT:

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ، سيقدم iOS 19 إصدارًا من سيري أكثر كفاءة، ومدعومًا بنماذج لغوية كبيرة أكثر تقدمًا. وقال إن هذه الترقية ستجعل سيري أشبه بروبوت ChatGPT من OpenAI، مما يسمح للمساعد الصوتي بالتعامل بسلاسة مع الطلبات المعقدة.

من المُتوقع أن تكشف آبل عن سيري المحدث عندما تكشف النقاب عن نظام iOS 19 في مؤتمر WWDC 2025 الذي سيُعقد في شهر يونيو المقبل، لكن جورمان قال إنه لن يكون متاحًا حتى أوائل ربيع 2026. وهذا يشير إلى أن سيري المحدث سيصل إلى هواتف آيفون المتوافقة كجزء من تحديث iOS 19.4.

في الوقت الحالي، يتكامل سيري مع ChatGPT عبر تحديث iOS 18.2، ويتوقع جورمان أن يتبعه تكامل مع Gemini من جوجل في تحديث لاحق. ومع تحديث iOS 18.4، سيكتسب سيري وعيًا لما يظهر على الشاشة، وعناصر تحكم أعمق لكل تطبيق، وبعض التحسينات الأخرى، لكنه لن يتمتع بقدرات محادثة كاملة مثل ChatGPT.

المزايا الأخرى:

أشار جورمان إلى أن بعض المزايا الأخرى ستؤجل آبل إطلاقها حتى iOS 19.4 وهذا يعني في ربيع عام 2026، لكنه لم يقدم أي تفاصيل محددة عن هذه المزايا.

ويتوقع جورمان أن سبب التأخير هو الطرح التدريجي لمزايا Apple Intelligence بين iOS 18.1 و iOS 18.4، مما يمنع بعض مهندسي البرامج في شركة آبل من الانتقال إلى تطوير iOS 19. ووفقًا لهذه المعلومات، أخبر مصدر لم يُذكر اسمه داخل آبل موقع iPhoneSoft.fr الفرنسي أنهم ما زالوا يعملون على تطوير نظام iOS 18.

أجهزة آيفون المتوافقة مع نظام iOS 19:

وفقًا لموقع iPhoneSoft.fr الفرنسي، سيكون نظام iOS 19 متوافقًا مع أي هاتف آيفون قادر على تشغيل نظام iOS 18، ويشمل ذلك الطرز التالية:

سلسلة هواتف آيفون 16.

سلسلة هواتف آيفون 15.

سلسلة هواتف آيفون 14.

سلسلة هواتف آيفون 13.

سلسلة هواتف آيفون 12.

سلسلة هواتف آيفون 11.

هاتف iPhone XS.

هاتف iPhone XS Max.

هاتف iPhone XR.

هاتف iPhone SE (الجيل الثاني).

ومن المؤكد أن بعض مزايا النظام الجديد لن تكون متوافقة مع بعض طرز آيفون القديمة. وأقدم الأجهزة في هذه القائمة هي: iPhone XS و iPhone XS و iPhone XR، وقد أطلقت جميعها في سبتمبر 2018.

وقت الإطلاق المُتوقع:

من المقرر إطلاق أولى الإصدارات التجريبية من نظامي iOS 19 و iPadOS 19 خلال مؤتمر WWDC 2025 في يونيو المقبل، ومن المتوقع البدء بإطلاق التحديثات في سبتمبر 2025.