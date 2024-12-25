مراجعة شاملة لسماعات FreeBuds Pro 4 الجديدة من هواوي

FreeBuds Pro 4 من أحدث السماعات اللاسلكية من شركة هواوي، وتأتي مع مزايا متعددة لتوفير تجربة صوت مثالية، وهي السماعة الأولى التي تدعم نظام التشغيل الجديد من الشركة HarmonyOS NEXT.

تأتي هذه السماعات مع مجموعة من التحسينات التقنية لتعزيز جودة الصوت ووضوحه في أثناء الاستماع وعند إجراء المكالمات. وتتمتع بمزايا متعددة تجعلها من أفضل السماعات اللاسلكية التي أطلقت في هذا العام.

وسنذكر فيما يلي المزيد من التفاصيل عن مزايا ومواصفات سماعات FreeBuds Pro 4 الجديدة من هواوي:

تصميم بسيط ومزايا متقدمة:

تحتفظ FreeBuds Pro 4 بالتصميم ذاته الخاص بالطرز السابقة، وتأتي مع ساق سميك ومستطيل الشكل يتضمن أربعة ميكروفونات في كل سماعة، بالإضافة إلى محرك ديناميكي بحجم يبلغ 11 ملم. ويوفر هذا التصميم سهولة أكبر في التحكم في الصوت عبر سطح السماعة الحساس للمس وذلك بالضغط عليه أو النقر أو السحب.

وبالإضافة إلى ذلك تتميز سماعات هواوي بدعم خاصية إلغاء الضوضاء مما يضمن الحصول على تجربة صوتية مميزة في البيئات الصاخبة، كما تدعم وضع الشفافية الذي يسمح بالاستماع إلى البيئة المحيطة دون التأثير في وضوح الصوت الذي تستمع إليه. وتدعم السماعة أيضًا المساعد الصوتي Celia الذي يستجيب للأوامر الصوتية، مع دعم ترجمة المحادثات بأكثر من 20 لغة.

أداء صوتي عالي الجودة:

تعمل سماعات FreeBuds Pro 4 بمعالج Kirin A2 الذي يدعم سرعة نقل عبر البلوتوث تصل إلى 8 ميجابت في الثانية، وتقنية الصوت المكاني عبر HarmonyOS NEXT التي تقلل تأخير الحركة بنسبة قدرها 50%، وتحسّن أداء الصوت المرتبط بحركة الرأس بنسبة قدرها 85%.

تعتمد السماعات على تقنية الصوت الجديدة من هواوي Huawei SOUND، وتوفر هذه التقنية تجربة صوت غامرة بفضل أوضاع الصوت المختلفة التي تتيح للمستخدم التبديل بينها بسهولة. وتتمتع سماعات FreeBuds Pro 4 بالأداء الصوتي العالي الجودة والوضوح، بفضل وجود أربعة ميكروفونات في كل سماعة.

اختبروا تجربة صوتية لا مثيل لها مع #HUAWEIFreebudsPro4، أول سماعات أذن بتقنية HUAWEI SOUND. استمتعوا بالصوت الحقيقي والديناميكي مع مشغّل مزدوج لنغمات تغمرك من أول ثانية. #HuaweiLaunch #FashionForward pic.twitter.com/cQWaFqJAoB — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) December 5, 2024

وتتضمن التحسينات التقنية في السماعات دعم معيار L2HC 4.0 لنقل الصوت بدقة قدرها 2.3 ميجابت في الثانية، وحصولها على شهادتي HWA Lossless و Hi-Res Wireless للجودة العالية.

وفيما يتعلق بجودة المكالمات، فإن FreeBuds Pro 4 تقدم أداء مميزًا بفضل خوارزمية تقليل الضوضاء المحيطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى 100 ديسيبل.

تضمن لك سماعاتHUAWEIFreeBudsPro4# وضوحًا تامًا في المكالمات، حتى وسط ضوضاء الزحام في الحفلات أو الأماكن المزدحمة، بفضل تقنية AI لإلغاء الضجيج. #HuaweiLaunch #FashionForward pic.twitter.com/fc7krSqOGd — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) December 11, 2024

تعمل سماعات هواوي بسلاسة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS. وتوفر هواوي تطبيقًا خاصًا بالسماعات يتيح تخصيص إعدادات الصوت.

عمر البطارية:

تمتاز سماعات FreeBuds Pro 4 بعمر بطارية يصل إلى 6 ساعات ونصف من التشغيل المتواصل، وتأتي مع علبة شحن تضيف أربع شحنات إضافية ليصل إجمالي وقت التشغيل إلى أكثر من 30 ساعة.

السعر:

تُباع سماعات Huawei FreeBuds Pro 4 اللاسلكية الجديدة بسعر قدره 200 دولار، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأخضر.