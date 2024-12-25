تطوير روبوت قابل للارتداء لتمكين مرضى الشلل النصفي من المشي

طور باحثون من كوريا الجنوبية روبوتًا مبتكرًا خفيف الوزن وقابل للارتداء، يحمل اسم (WalkON Suit F1)، لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل النصفي في استعادة القدرة على المشي، والتغلب على العوائق، وصعود السلالم، ويتميز هذا الروبوت بقدرته على الاقتراب من المستخدم والالتحام به تلقائيًا، مما يسهل عملية ارتدائه واستخدامه.

وقال فريق مختبر (Exoskeleton) في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) إن هدفهم هو تصميم روبوت يندمج بسلاسة في الحياة اليومية للأفراد ذوي الإعاقة، ويساعدهم في عيش حياة أكثر استقلالية.

ولكن كيف يعمل روبوت (WalkON Suit F1)، وما مزاياه؟

يستند روبوت (WalkON Suit F1) في عمله إلى مجموعة من التقنيات المتكاملة التي تساعد المستخدم في المشي بشكل طبيعي وآمن، إذ يتكون الروبوت من هيكل خارجي مصنوع من مزيج من الألمنيوم والتيتانيوم، مما يجعله خفيف الوزن نسبيًا – إذ يبلغ وزنه 50 كجم – مع الحفاظ على قوته ومتانته.

ويحتوي الهيكل على 12 محركًا إلكترونيًا لمحاكاة حركات المفاصل البشرية أثناء المشي، مثل: مفاصل الورك والركبة والكاحل، مما يوفر حركة طبيعية وسلسة للمستخدم.

ويُعدّ الحفاظ على التوازن أمرًا بالغ الأهمية أثناء المشي، خاصةً بالنسبة للأشخاص المصابين بالشلل النصفي، لذلك جُهز الروبوت بأجهزة استشعار متطورة في باطن القدم وفي الجزء العلوي من الجسم، تقوم بمراقبة 1000 إشارة في الثانية، وتتوقع الحركات المقصودة للمستخدم، مما يساعد في توفير استجابة سريعة ودقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، زود الفريق الروبوت بعدسات في مقدمته تعمل كعينين، وتقوم برصد البيئة المحيطة وتحليلها، وتحديد ارتفاع السلالم، واكتشاف العوائق، للتعويض عن نقص القدرة الحسية لدى المستخدمين المصابين بالشلل النصفي الكامل، وتمكينهم من التنقل في البيئات المختلفة بثقة.

كما يتميز الروبوت بقدرته على الاقتراب من المستخدم والالتحام به تلقائيًا، حتى عندما يكون المستخدم جالسًا على كرسي متحرك، وتسهل هذه التقنية عملية ارتداء الروبوت بشكل كبير، وتقلل من الحاجة إلى مساعدة خارجية.

وقد قدّم كيم سونج هوان، أحد أعضاء الفريق المطور للروبوت، الذي يعاني هو نفسه من الشلل النصفي، عرضًا عمليًا للنموذج الأولي للروبوت. وتمكن كيم، بمساعدة الروبوت، من المشي بسرعة 3.2 كيلومتر في الساعة وصعود مجموعة من السلالم، واتخاذ خطوات جانبية للانزلاق والجلوس على مقعد، مما يظهر مرونة الروبوت وقدرته على التكيف مع مختلف المواقف.

وعلق (كيم) على مزايا الروبوت قائلًا: “يُمكنه الاقتراب مني أينما كنت، حتى عندما أجلس على كرسي متحرك، ويمكن ارتداؤه لمساعدتي على الوقوف، وهي واحدة من أبرز مزاياه”. إذ تبرز هذه الميزة سهولة استخدام الروبوت وقدرته على مساعدة المستخدم في الانتقال من وضع الجلوس إلى وضع الوقوف بشكل مستقل.

علاوة على ذلك، يعتمد الروبوت على نظام تحكم ذكي يحلل بيانات أجهزة الاستشعار ويعدل حركة المحركات باستمرار لضمان حركة طبيعية وسلسة للمستخدم.

وقد أشار بارك جونج سو، وهو عضو آخر في الفريق المطور للروبوت، إلى أن فكرة تطوير هذا الروبوت استُلهمت من فيلم (الرجل الحديدي) Iron Man، وقال بارك: “بعد مشاهدة فيلم الرجل الحديدي، فكرت أنه سيكون من الرائع أن أُساعد الناس باستخدام روبوت في الحياة الواقعية”.

ما أهمية هذا الابتكار؟

يمثل روبوت (WalkON Suit F1) نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يقدم حلًا عمليًا وفعالًا لمساعدة مرضى الشلل النصفي في استعادة القدرة على المشي، وتحسين جودة حياتهم، كما يلهم هذا الابتكار الباحثين والمهندسين لتطوير المزيد من التقنيات المساعدة التي تساهم في تحسين نوعية حياة أشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ فوز كيم سونج هوان، بالميدالية الذهبية وهو يرتدي روبوت (WalkON Suit F1) في مسابقة (Cybathlon 2024) دليلًا قويًا على فعالية هذا الروبوت وإمكاناته، كما يرسل هذا الإنجاز رسالة أمل وإلهام للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

باختصار؛ يُعدّ روبوت (WalkON Suit F1) مثالًا رائعًا على كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبشر بمستقبل واعد للأجهزة المساعدة القابلة للارتداء.