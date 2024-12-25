بتصميم متين.. فيفو تكشف عن هاتفها الجديد Vivo Y29

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الجديد Vivo Y29 5G، الذي يُضاف إلى سلسلة هواتف Y التابعة لها، وهو هاتف ذكي صنعته الشركة في أحد مصانعها بالهند، وليس الصين.

ويأتي هاتف Vivo Y29 5G بتصميم نحيف بسُمك قدره 8.1 ملم ووزن يبلغ 198 جرامًا فقط، مع إضاءة ديناميكية دائرية تضفي لمسة مميزة على الكاميرا الخلفية، إذ تُضيء بألوان متعددة عند تشغيل الصوتيات أو تفعيل التنبيهات الديناميكية.

ويتميز الهاتف أيضًا بتصميم ذي متانة عسكرية، وهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP64، كما توفر الشركة غطاء “Wave Crest” الذي يوفر للهاتف حماية إضافية من الصدمات.

ويتضمن الهاتف شاشة LCD قياسها 6.68 إنشات مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، مما يضمن وضوح المحتوى حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

ومن الجدير بالذكر أن الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للحد من انبعاثات الضوء الأزرق، مما يجعلها مريحة للعين عند الاستخدام المطوّل، ويوفر الهاتف صوتًا غامرًا عبر مكبرات صوت استيريو مزدوجة تقدم زيادة تصل إلى 300% في مستوى الصوت.

ويضم هاتف Vivo Y29 5G كاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بوضع التصوير الليلي بالذكاء الاصطناعي، لالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي، مع مزايا تصوير متعددة مثل تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي، وميزة المسح الذكي لحذف العناصر غير المرغوبة.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 6300 المتوسط الأداء، مع بطارية سعتها 5500 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا، مما يوفر شحنًا كاملًا خلال 80 دقيقة فقط، وتضمن فيفو حفاظ البطارية على نسبة قدرها 80% من سعتها بعد 4 سنوات من الاستخدام.

ويتوفر هاتف Vivo Y29 5G بإصدارات ذات ذاكرة عشوائية يتراوح حجمها بين 4 و 8 جيجابايت، مع سعات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام Funtouch OS 14، الذي يوفر أداءً سلسًا لمدة قدرها 36 شهرًا على الأقل.

ولم تُعلن فيفو تفاصيل الأسعار أو موعد الإطلاق حتى الآن.