إيران ترفع الحظر عن واتساب وجوجل بلاي

في تطور لافت، أعلنت إيران بدء تخفيف قيودها الصارمة على الإنترنت برفع الحظر عن منصتي واتساب وجوجل بلاي، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية محلية.

وجاء هذا القرار بعد تصويت بالإجماع في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، مما يعكس توجه الحكومة لتخفيف الضغوط الداخلية وسط تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فقد أُقرّ القرار يوم الثلاثاء بحضور الرئيس الإصلاحي مسعود بيزشكيان، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية في يوليو الماضي بتوسيع حريات الإنترنت في إيران.

ومنذ احتجاجات عام 2009 ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، فرضت السلطات الإيرانية حظرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليًا)، وأرجعت السلطات ذلك إلى دور هذه المنصات في تنظيم الاحتجاجات والتحريض ضد النظام.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في وقت تعاني فيه إيران اضطرابات داخلية وتحديات خارجية، كما تواجه البلاد أزمة طاقة خانقة تؤثر في السكان والقطاع الصناعي.

ومع أن قرار رفع الحظر عن واتساب وجوجل بلاي ذو أهمية، لم توضح الحكومة بعدُ موعد دخوله حيز التنفيذ. ووفقًا لوكالة إرنا، فإن عملية تخفيف قيود الإنترنت ستكون تدريجية ومستمرة، ولن تقتصر على منصات بعينها.

وتواجه منصات مثل واتساب ومتجر جوجل بلاي حظرًا أيضًا في دول أخرى مثل الصين وكوريا الشمالية، حيث تفرض الحكومات قيودًا صارمة على الإنترنت.