أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الطب البيطري 

يشهد مجال الطب البيطري تحولًا كبيرًا بفضل الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تحسّن كل جوانب العمل بدءًا من توثيق السجلات الطبية وصولًا إلى تعزيز طرق العلاج. وهذه الأدوات المبتكرة لا يمكنها فقط المساعدة في أتمتة العمليات التقليدية، بل تعيد تشكيل الطريقة التي يتعامل بها البيطريون مع الحيوانات، وتعزز دقة التشخيص، وتحسّن إدارة العيادات.

وفي هذا المقال، سنذكر بعض الأدوات التي تُظهر الإمكانيات المذهلة للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية للحيوانات:

1- أداة Scribenote:

Scribenote هي أداة لتوثيق السجلات الطبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي لمعالجة المحادثات البيطرية لحظيًا لإنشاء سجلات طبية شاملة. وتجمع هذه الأداة بين تقنيات تعرّف الكلام المتقدمة ونماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في الطب البيطري، مما يعيد تشكيل الطريقة التي يتعامل بها مقدمو الرعاية الصحية للحيوانات مع التوثيق الطبي.

تعتمد Scribenote على نظام توثيق يعالج المدخلات الصوتية ويستند إلى نماذج ذكاء اصطناعي مصممة خصوصًا للتعامل مع المصطلحات المستخدمة في مجال الطب البيطري. ويمكن لهذا النظام معالجة المحادثات، وفهم المصطلحات الطبية، وإنتاج ملاحظات متعلقة بالحالة الطبية. ويتكامل النظام مع أنظمة إدارة العيادات (PIMS)، مما يضمن تزامن البيانات بسهولة مع سجلات العيادة.

2- أداة FidoCure:

FidoCure هي أداة للمساعدة في تشخيص إصابة الكلاب بمرض السرطان، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الجينية وإنشاء علاجات مخصصة للكلاب المصابة بالسرطان.

حصلت الأداة على براءة اختراع في سبتمبر 2024 لتطوير علاج مستهدف واكتشاف المؤشرات الحيوية في سرطان المثانة لدى الكلاب. ويعتمد هذا التقدم على قوة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة في معالجة البيانات الجينية المعقدة، وتحديد طرق العلاج الفعالة.

3- أداة Vetology:

تعمل أداة Vetology مركز تشخيص متقدم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ تعالج أنظمة التعلم الآلي بيانات التصوير البيطري لتقديم رؤى سريعة. وتجمع الأداة بين تقنية تعرف الصور وخدمات الطب الإشعاعي من بُعد (teleradiology)، مما يُحدث تحولًا في كيفية تعامل العيادات البيطرية مع التصوير الطبي.

يعتمد النظام على نموذج ذكاء اصطناعي لتفسير الصور وتحليل الهياكل التشريحية، واكتشاف التشوهات، وإعداد تقارير سريرية دقيقة خلال دقائق.

4- أداة HappyDoc:

HappyDoc هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتوثيق السجلات الطبية لحظيًا، إذ تحول المحادثات إلى ملاحظات طبية دقيقة. وتعتمد في عملها على خوارزميات تعرف الكلام المصممة للتعامل مع المصطلحات البيطرية، مع إمكانية تخصيص هذه الخوارزميات حسب أسلوب كل عيادة.

5- أداة Digitail:

Digitail هي أداة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للمساعدة في إدارة عيادات الطب البيطري، وتتضمن هذه الأداة أنظمة ذكية لتحسين سير العمل والتفاعلات مع العملاء لحظيًا، وتسهّل إدارة المواعيد، والتوثيق الطبي، وإدارة المخزون.

وتتضمن هذه الأداة مزايا ذكية مثل: مزية تحويل الصوت إلى نص لتوثيق الملاحظات الطبية، وخوارزمية تحليل التاريخ المرضي للحيوان لدعم اتخاذ القرارات السريرية. وتأتي هذه الأداة مع تطبيق خاص للعملاء يتيح التواصل مع الأطباء في العيادة، وتقديم بعض الخدمات الصحية من بُعد.

6- أداة GoldieVet:

GoldieVet هي أداة متقدمة لتحويل التسجيلات الصوتية البيطرية إلى سجلات طبية مفصلة في دقائق. وتعتمد على تقنية تعرف الكلام المصممة خصوصًا لتعرف المصطلحات البيطرية، مما يجعل التوثيق أسرع وأكثر دقة.

تعمل GoldieVet من خلال بيئة خاضعة للرقابة، مما يضمن الحفاظ على أمان البيانات، ومعالجة التسجيلات دون استخدام معلومات العميل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.