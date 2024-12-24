واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون

أطلقت واتساب تحديثًا جديدًا لهواتف آيفون يتيح للمستخدمين إمكانية مسح الوثائق ضوئيًا باستخدام الكاميرا مباشرةً من داخل التطبيق، في إطار استمرار المنصة بتحسين تجربة المستخدم عبر إدخال مزايا جديدة تعزز تجربة مشاركة الوثائق والمستندات.

وبعد تنزيل التحديث الجديد الذي يحمل رقم 24.25.89، سوف يتمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى الميزة الجديدة التي تتيح لهم مسح الوثائق ضوئيًا مباشرةً عبر قائمة مشاركة الوثائق في التطبيق.

وتقدم هذه الميزة خيارًا مُخصصًا يتيح التقاط الوثائق باستخدام كاميرا الجهاز بسهولة. وبعد التقاط الصورة، يمكن للمستخدمين معاينة المسح الضوئي وضبط الهوامش لضمان تأطير المحتوى بدقة بنحو يدوي أو تلقائي. وعند التأكد من النتيجة، يمكن تأكيد العملية، وإرسال الوثيقة الممسوحة ضوئيًا فورًا إلى المحادثة أو المجموعة.

وتُعد هذه الميزة خطوة مهمة، خاصةً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مشاركة الوثائق والأوراق بنحو مستمر دون الحاجة إلى أجهزة المسح التقليدية، أو تثبيت الأدوات أو التطبيقات الخارجية.

وتضمن هذه الميزة أن تكون الوثائق الممسوحة واضحة وسهلة القراءة وبتنسيق احترافي، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الشخصي أو التعليمي أو المهني. وبنحو عام، فإن المنصة تتيح إرسال كافة الملفات بحجمها الكامل وصيغتها الأصلية حتى حجم قدره 2 جيجابايت.

وتتوفر ميزة مسح المستندات والأوراق باستخدام الكاميرا في واتساب حاليًا لبعض المستخدمين الذين ثبتوا الإصدار الأحدث من التطبيق لهواتف آيفون، ومن المتوقع أن تتاح لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لما ذكرته المنصة في سجل التغييرات الخاص بالتحديث.