مقارنة بين هاتفي Huawei Mate X6 و Pixel 9 Pro Fold

يُعدّ هاتفا Mate X6 من هواوي و Pixel 9 Pro Fold من جوجل من أبرز الهواتف القابلة للطي التي أُطلقت هذا العام. ويأتي كلا الهاتفين مع تحسينات كبيرة في التصميم والأداء مقارنةً بالإصدارات السابقة.

أهم ما يميز هاتف هواوي نظام الكاميرا الاحترافي الذي يجعله من أفضل الهواتف المناسبة لهواة التصوير، وأما هاتف جوجل فيتميز بدعمه مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل التي تساعد في أداء المهام المختلفة.

كلا الهاتفين يمتازان بالأداء القوي المناسب للمهام المتعددة والمهام الثقيلة، وسنوضح في المقارنة التالية أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما:

التصميم والشاشة:

يتميز Huawei Mate X6 بتصميم أنيق ورقيق؛ إذ يبلغ سُمكه 4.6 ملم دون طيه، كما أنه أخف وزنًا من هاتف جوجل؛ إذ يبلغ وزنه 239 جرامًا، وأما وزن هاتف جوجل فيبلغ 257 جرامًا، وهو أكثر سماكة من هاتف هواوي؛ إذ يبلغ سُمكه 5.1 ملم دون طيه.

يأتي Pixel 9 Pro Fold بتصميم مُحسن مقارنةً بالطراز السابق، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض والأسود، وأما هاتف هواوي فيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والرمادي والأحمر.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشات، تتميز الشاشة الداخلية في هاتف جوجل بمقاس قدره ثماني بوصات وهي من أكبر الشاشات المتوفرة في الهواتف القابلة للطي، كما تمتاز بالسطوع العالي الذي يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، وتأتي من نوع LTPO OLED وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وأما الشاشة الداخلية في هاتف هواوي فهي من النوع ذاته وتدعم معدل التحديث نفسه لكنها أصغر قليلًا وأقل سطوعًا؛ إذ يبلغ مقاسها 7.93 بوصات، وتبلغ ذروة سطوعها 1800 شمعة في المتر المربع.

توفر الشاشات الداخلية في كلا الهاتفين تجربة مشاهدة غامرة، مع ألوان زاهية ونسبة تباين عالية، وهي مناسبة للمهام المتعددة واللعب بألعاب الفيديو، وقراءة المقالات والكتب الإلكترونية، وبث المحتوى المرئي.

وأما الشاشة الخارجية، فيبلغ حجمها 6.45 بوصات ويصل سطوعها إلى 2500 شمعة في المتر المربع في هاتف هواوي، وأما في هاتف جوجل، فتأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات، ويصل سطوعها إلى 2700 شمعة في المتر المربع.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Huawei Mate X6 بمعالج Kirin 9000S الجديد الذي يقدم أداءً قويًا في أثناء استخدام التطبيقات الثقيلة والألعاب، ويمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

وأما Pixel 9 Pro Fold، فيعمل بمعالج Tensor G4 الأحدث من جوجل، وهو أسرع بنسبة قدرها 20% في تصفح الويب وأسرع بنسبة قدرها 17% في تشغيل التطبيقات مقارنةً بالطراز السابق. ويمكن لهذا المعالج تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة من جوجل لتحسين تجربة المستخدم. ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

الكاميرا:

تُعد الكاميرا من أبرز مزايا Huawei Mate X6، فهو يضم نظام كاميرا ثلاثي العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، وعدسة بريسكوب تبلغ دقتها 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. وأما الكاميرات الأمامية الداخلية والخارجية، فتأتي كل واحدة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

توفر كاميرا هاتف هواوي تجربة تصوير استثنائية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتوفر صورًا عالية الجودة والوضوح وغنية بالتفاصيل.

وأما Pixel 9 Pro Fold فيضم نظام كاميرا يعتمد على تقنيات معالجة الصور المتقدمة من جوجل. ويتكون النظام من عدسة أساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.7، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. وأما الكاميرات الأمامية الداخلية والخارجية، فتأتي كل واحدة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

ومع أن دقة العدسات في هاتف جوجل أقل من نظيرتها في هاتف هواوي، فإن معالجة الصور المتقدمة تجعلها تبدو واقعية وغنية بالتفاصيل.

البطارية والشحن:

يحتوي Huawei Mate X6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5110 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن الفائق السرعة⁠ HUAWEI SuperCharge بقدرة تبلغ 66 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.⁠

وأما هاتف Pixel 9 Pro Fold فيحتوي على بطارية أصغر من بطارية هاتف هواوي وتبلغ سعتها 4650 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 21 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 8 واط.

السعر:

يُباع هاتف Huawei Mate X6 القابل للطي بسعر يبدأ من 1700 دولار، ويُباع هاتف Pixel 9 Pro Fold بسعر يبدأ من 1800 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتفي Huawei Mate X6 و Pixel 9 Pro Fold:

Huawei Mate X6 Pixel 9 Pro Fold المعالج معالج (Kirin 9020). معالج (Google Tensor G4). الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 7.93 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.45 بوصات. الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 8 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/ 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5110 ميلّي أمبير في الساعة. 4650 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود والرمادي والأحمر. الأسود، والأبيض. نظام التشغيل HarmonyOS 4.3. أندرويد 14. الوزن 239 جرامًا. 257 جرامًا. السعر يبدأ من 1700 دولار . يبدأ من 1800 دولار.