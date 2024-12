حصاد 2024.. أسوأ الإخفاقات التكنولوجية التي حدثت خلال العام

في عالم التكنولوجيا المتسارع تتوالى الابتكارات والاكتشافات بوتيرة مذهلة، ومع ذلك لا يقتصر المشهد على النجاحات الباهرة والإنجازات المذهلة، فكما يشهد هذا العالم لحظات من التألق، يشهد أيضًا لحظات من الإخفاق والانتكاسات التي تلقي بظلالها على مسيرة التطور التكنولوجي.

ولم يكن عام 2024 استثناءً، إذ شهدنا سلسلة من الإخفاقات التي تنوعت بين أخطاء مضحكة للذكاء الاصطناعي، وأخطاء برمجية فادحة تسبب بعضها في دعاوى قضائية، مثل تحديث شركة (CrowdStrike)، الذي تسبب في أكبر كارثة تقنية عالمية، وإخفاقات الشركات الناشئة التي أدت إلى انهيار مشاريع طموحة.

لذلك سنسلط الضوء في هذا المقال على أسوأ الإخفاقات التكنولوجية التي شهدها عام 2024:

أطلقت جوجل في شهر فبراير 2024 مزية إنشاء الصور في روبوتها (Gemini)، وقد ضبطتها لعرض التنوع والشمولية عند توليد صور للأشخاص بنحو مبالغ فيه، مما يعني التركيز المفرط على تمثيل مختلف الأعراق والأجناس، حتى لو كان ذلك على حساب تجاهل الدقة التاريخية والوقائع.

فعندما بدأ المستخدمون بمطالبة روبوت (Gemini) بإنشاء صور لشخصيات تاريخية أو أشخاص من أعراق أو جنسيات مختلفة، وَجَدُوا أن الصور التي يقدمها الروبوت لم تكن مطابقة لمطالبتهم، فعلى سبيل المثال: عندما طُلب من (Gemini) إنشاء صور لجنود ألمان في أعوام الحرب العالمية الثانية، أنشأ صورًا لجنود سود بزي الجيش الألماني، كما إنشاء صور باباوات من النساء، وهي صور تاريخية غير دقيقة نتجت عن التحيز المتعمد الذي ارتكبته جوجل أثناء التدريب.

أثار هذا الأمر انتقادات واسعة من المستخدمين والنقاد، الذين اتهموا جوجل بتحريف التاريخ من أجل تحقيق أهداف دعائية تتعلق بالتنوع، ونتيجة لهذه الانتقادات، اضطرت جوجل إلى التراجع عن هذا النهج بشكل محرج.

إذ أوقفت جوجل قدرة (Gemini) على إنشاء صور للأشخاص في البداية، ثم اعترفت رسميًا بأن جهودها حسنة النية لتعزيز الشمولية قد أخطأت الهدف ووصلت إلى نتائج غير مقبولة.

كما لا يزال الإصدار المجاني من روبوت (Gemini) لا ينشئ صورًا للأشخاص، بينما تنتج الإصدارات المدفوعة صورًا، ولكنها لا تزال تظهر بعض التحيزات، على الرغم من كونها أقرب إلى الواقع من السابق.

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال شهر يونيو 2024 رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لاختبار مركبة (ستارلاينر) التي صنّعتها شركة (بوينج) Boeing، وقد كان على متن هذه المركبة رائدي الفضاء الأمريكيين بوتش ويلمور وسوني وليامز.

وكانت مهمة ستارلاينر التي أُطلقت في شهر يونيو 2024 مخطط لها كرحلة تجريبية قصيرة لمدة ثمانية أيام، تهدف إلى اختبار كفاءة المركبة قبل استخدامها في مهام فضائية أطول، ولكن المهمة واجهت مشاكل تقنية خطيرة، تمثلت في تسريب للهيليوم ومشاكل في نظام الدفع، مما اضطر وكالة ناسا إلى إلغاء عودة رواد الفضاء على متن مركبة ستارلاينر، والاستعانة بشركة (سبيس إكس)، المنافسة لشركة بوينج لإعادة رواد الفضاء إلى الأرض.

وقد أعلنت وكالة ناسا يوم الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر 2024 تأجيل عودة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو 2024، حتى نهاية شهر مارس 2025 على أقرب تقدير، وذلك من أجل منح فريقي ناسا و(سبيس إكس) الوقت الكافي لاستكمال تصنيع مركبة دراجون الفضائية الجديدة.

ومع ذلك لم يكن هذا هو الإخفاق الوحيد لشركة بوينج في عام 2024، إذ واجهت الشركة سلسلة من الإخفاقات الأخرى، التي شملت:

وفي أعقاب كارثة ستارلاينر، اتخذت بوينج إجراءات إضافية، إذ طردت رئيس وحدة الفضاء والدفاع، كما صرّح كيلي أورتبرج، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بوينج، في مذكرة داخلية، أن الأولوية في هذه المرحلة الحرجة تتمثل في استعادة ثقة عملائنا وتلبية المعايير العالية التي يتوقعونها منا لتمكين مهامهم الحرجة في جميع أنحاء العالم. ويظهر هذا التصريح اعتراف الشركة بحجم المشاكل التي تواجهها وسعيها إلى استعادة ثقة العملاء.

تشتهر شركة الأمن السيبرانية (كراود سترايك) CrowdStrike بشعارها (نحن نوقف الاختراقات) We stop breaches، ولكن في يوم الجمعة الموافق 19 من يوليو 2024 تحوّل هذا الشعار إلى نكتة، إذ تسببت الشركة نفسها في تعطيل ملايين الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز حول العالم، محققة بذلك نوعًا مختلفًا من (إيقاف الاختراقات)، وهو إيقاف تشغيل الأجهزة تمامًا.

بدأت المشكلة عندما واجه عملاء شركة (كراود سترايك)، يوم 19 من يوليو 2024 انقطاعًا واسع النطاق في خدماتهم، بعد عرض أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز (شاشة الموت الزرقاء) الشهيرة، وتشير هذه الشاشة إلى وجود خطأ حرج في نظام التشغيل يمنعه من الإقلاع. وقد شملت التأثيرات إلغاء العديد من الرحلات الجوية حول العالم، وتأجيل مواعيد المستشفيات، ومشاكل في القطاع المالي، وانقطاع البث المباشر للعديد من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

ولكن الغريب في الأمر أن سبب هذه المشكلة لم يكن هجومًا سيبرانيًا من قراصنة أو برامج فدية، بل كان تحديثًا برمجيًا أطلقته شركة CrowdStrike نفسها.

ونتيجة لذلك، اتخذت شركة (دلتا إيرلاينز ) – أحد عملاء شركة (كراود سترايك) – التي اضطرت إلى إلغاء 7000 رحلة جوية نتيجة لهذا العطل، إجراءات قانونية برفع دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض قدره 500 مليون دولار، وقالت شركة دلتا إن شركة الأمن تسببت في كارثة عالمية نتيجة لإطلاقها تحديثات غير معتمدة وغير مختبرة، مما يشير إلى اتهام الشركة بالإهمال وعدم اتباع إجراءات الاختبار والتطوير المناسبة.

ومع ذلك لم تقف شركة (كراود سترايك) مكتوفة الأيدي، بل ردّت برفع دعوى قضائية ضد شركة دلتا، إذ زعمت في دعواها أن إدارة دلتا هي المسؤولة عن المشاكل التي واجهتها، وأن شركة الطيران لا تستحق أكثر من استرداد قيمة التحديث الخاطئ.

جمعت شركة (Bowery) وهي شركة ناشئة طموحة في مجال الزراعة العمودية، مبلغًا ضخمًا يتجاوز 700 مليون دولار من المستثمرين، وكانت فكرة الشركة تقوم على زراعة الخس وأنواع أخرى من الخضروات الورقية داخل المباني باستخدام تقنيات حديثة، تشمل: الروبوتات وأنظمة الزراعة المائية المتطورة والإضاءة الاصطناعية بمصابيح LED. وهدفت الشركة إلى إحداث ثورة في مجال الزراعة من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الأراضي الزراعية التقليدية.

روجت شركة (Bowery) لمزارعها العمودية بقوة، مدعية أنها أكثر إنتاجية بمقدار 100 مرة لكل قدم مربع مقارنة بالمزارع التقليدية، واستند هذا الادعاء إلى إمكانية تكديس رفوف النباتات بشكل عمودي على ارتفاع يصل إلى 40 قدمًا، مما يضاعف المساحة المستغلة للزراعة بنحو كبير.

ولكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، فبدلًا من تحقيق الإنتاجية الموعودة، واجهت (Bowery) سلسلة من المشاكل التي أدت في النهاية إلى إفلاسها في شهر نوفمبر 2024، لتصبح بذلك أكبر فشل لشركة ناشئة في العام، وفقًا لشركة التحليلات (CB Insights).

Startup shut downs

So far this month, two companies that raised hundreds of millions in funding shut down:

*Bowery Farming — vertical farming startup

*Forward — high-tech unmanned medical stations

They top the list of startup failures so far this year based on total funding. pic.twitter.com/m6Db4WO4B3

— CB Insights (@CBinsights) November 24, 2024