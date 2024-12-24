حصاد 2024.. أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور وتحريرها

في ظل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، أصبحت أدوات توليد الصور وتحريرها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقد شهد عام 2024 تطورات كبيرة في هذا المجال، إذ ظهرت مجموعة من الأدوات القادرة على تحويل الأفكار الإبداعية إلى صور احترافية تمتاز بالجودة العالية والواقعية. وسواء كنت مصممًا محترفًا تبحث عن أدوات لتعزيز إنتاجيتك في مجال إنشاء الصور وتحريرها أو هاويًا تحب تجربة أدوات إبداعية جديدة، فإن هذه الأدوات تقدم حلولًا مبتكرة وسهلة الاستخدام.

وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي في عام 2024 لتوليد الصور وتحريرها:

أولًا: أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور

أداة Midjourney:

تُعد أداة Midjourney من أولى أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي وأطلقت في عام 2022، وقد أثبتت قدرتها الكبيرة على توليد صور احترافية وعالية الجودة، وازدادت شعبيتها كثيرًا خلال هذه السنوات.

يمكن لهذه الأداة توليد صور واقعية وعالية الدقة بأنماط فنية متنوعة استنادًا إلى أوامر نصية مكتوبة بلغة طبيعية. وعند البدء باستخدام Midjourney يمكن تصفح معرض الأعمال الفنية المولدة على الموقع مجانًا، ولطلب توليد صور بالذكاء الاصطناعي ستحتاج إلى الاشتراك في واحدة من الخطط المتوفرة التي تتراوح قيمة الاشتراك فيها من 10 إلى 120 دولارًا.

أداة Ideogram:

يمكن لأداة Ideogram إنشاء صور بأحد الأنماط الفنية الخمسة المحددة سابقًا، وهي أقل تنوعًا من Midjourney. ويسمح لمستخدمي الإصدار المجاني بإنشاء ما يصل إلى 40 صورة يوميًا. وتتراوح أسعار الخطط المأجورة من 7 دولارات إلى 48 دولارًا شهريًا وتقدم مجموعة من المزايا الإضافية، مثل: تنزيل الصور بجودة عالية.

نموذج Dall-E 3:

هو النموذج المصمم لتحويل النص إلى صورة الخاص بشركة OpenAI ويعمل مع نموذج GPT-4 في تطبيق ChatGPT. وقد أصدرت الشركة هذا النموذج في سبتمبر 2023، وكان متاحًا في البداية للمشتركين في الخطة المأجورة فقط، ثم أتاحته OpenAI لمستخدمي الإصدار المجاني في أغسطس الماضي، ويمكنهم إنشاء صورتين يوميًا فقط.

يتوفر نموذج Dall-E 3 أيضًا في روبوت الدردشة Copilot من مايكروسوفت. ويتميز هذا النموذج بقدرته على توليد صور مميزة وعالية الجودة وتتضمن جميع التفاصيل المذكورة في المطالبة النصية.

نموذج Imagen 3:

Imagen 3 هو نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي من جوجل، يمكن الوصول إليه من خلال روبوت الدردشة Gemini حتى ضمن الإصدار المجاني، ويقدم صورًا بجودة أعلى مقارنة بإصداراته السابقة. ومع ذلك، لا ينتج صورًا لأشخاص ما لم تشترك في Gemini Advanced بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا.

نموذج Grok 2:

Grok 2 هو نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء النصوص والصور متاح على منصة X في روبوت Grok. ويختلف هذا النموذج عن النماذج وأدوات توليد الصور الأخرى بعدم وجود قوانين أو حواجز أمنية تمنعه من إنشاء صور معينة.

على سبيل المثال: ترفض معظم مولدات الصور إنشاء صور لشخصيات مشهورة سواء كانت شخصيات كرتونية أو حقيقية، لكن Grok 2 لا يرفض إنشاء هذه الصور.

يتوفر روبوت Grok الآن لجميع مستخدمي منصة إكس، ولكن الوصول إلى نموذج Grok 2 يتطلب الاشتراك في إصدار premium في منصة إكس بسعر قدره 8 دولارات شهريًا.

نموذج Gen 3 Alpha:

يُعد مولد الصور Gen 3 Alpha من Runway طرازًا جديدًا نسبيًا، أصدرته الشركة في يونيو 2024، وهو قادر على إنشاء كل من الصور الثابتة ومقاطع الفيديو بجودة عالية جدًا استنادًا إلى مطالبات نصية مكتوبة باللغة الطبيعية.

وآخرًا أعلنت الشركة أنها ستبدأ بدمج نموذج أساسي جديد يُدعى Frames في مولد الصور لتوفير تحكم غير مسبوق في عملية إنشاء الصور، مما يتيح للمستخدمين إنشاء متغيرات متعددة للصور مع الحفاظ على أسلوب جمالي معين.

يمتاز Gen 3 Alpha بقدرته على توليد شخصيات بشرية معبرة بمجموعة واسعة من الأفعال والإيماءات والعواطف، وسيشهد تطورًا سريعًا خلال السنوات القليلة القادمة، مما سيؤدي إلى إنتاج صور ومقاطع فيديو لا يمكن تمييزها عن الواقع.

يمكنك الوصول إلى هذا النموذج عبر الاشتراك في إحدى الخطط المتاحة في أداة Runway التي تتراوح أسعارها بين 12 دولارًا و 76 دولارًا شهريًا.

ثانيًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور

أداة Luminar Neo:

Luminar Neo من Skylum هي أداة تتضمن مجموعة من مزايا تحرير الصور المصممة للمصورين المحترفين. وتوفر العديد من المزايا المتقدمة المتوفرة في Adobe Photoshop، ومعظم هذه المزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تسمح هذه الأداة للمستخدمين بإنجاز العديد من مهام التحرير، كضبط توازن الألوان ومستويات الإضاءة وتعديل مظهر السماء والماء وألوان البشرة بنقرة واحدة.

يتطلب استخدام Luminar Neo الاشتراك في الخطة السنوية بسعر قدره 421 دولارًا، أو الاشتراك مدى الحياة بسعر قدره 577 دولارًا.

يمكن تثبيت هذه الأداة في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك، كما تتوفر كإضافة لبرنامجي Photoshop و Lightroom.

أداة Canva:

Canva هي أداة إبداعية متعددة الوظائف تُستخدم على نطاق واسع لتصميم المنشورات ومقاطع الفيديو، ونماذج السير الذاتية، وتوفر مزايا لتحرير الصور ومقاطع الفيديو. ويمكنك بسهولة إجراء تعديلات طفيفة في الصور مثل: اقتصاص الصور، وإضافة المرشحات وضبط حجم الصورة باستخدام الإصدار المجاني، لكن إصدار Canva Pro يقدم مجموعة من المزايا الإضافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تسمح هذه المزايا بتحديد عناصر معينة داخل الصورة وتحريكها وضبط حجمها أو إزالتها، كما يمكنك تعديل النص الظاهر في الصورة، وتوسيع الصورة، وكل ذلك ببضع نقرات بسيطة.

يبلغ سعر الاشتراك في إصدار كانفا برو 120 دولارًا سنويًا.

أداة Pixlr:

تعد أداة تحرير الصور Pixlr بديلًا مجانيًا وسهل الاستخدام لبرنامج Photoshop منذ إصدارها في عام 2008. وفي نوفمبر الماضي، أطلقت الشركة عددًا من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحسين تجربة الاستخدام، مثل: توليد الصور وإزالة الخلفية، وتحسين الوجوه، وتوسيع الصورة.

يمكن استخدام هذه الأداة مجانًا، وللوصول إلى جميع المزايا المتوفرة فيها يجب الاشتراك في إحدى الخطط المأجورة بسعر يتراوح بين دولارين ونصف و17 دولارًا شهريًا.

أداة Topaz Labs:

إذا كنت بحاجة فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على صورك، فإن أداة Topaz Labs تقدم مجموعة مزايا تسمى (Photo AI) مكونة من ثماني مزايا سهلة الاستخدام لتحسين الصور، وتشمل:

Denoise لتقليل التشويش.

Sharpen لتحسين وضوح الصورة.

Upscale لتغيير حجم الصورة.

Recover Faces لتحسين الوجوه الظاهرة في الصورة.

Remove Objects لإزالة بعض العناصر من الصورة.

Preserve Text لتحسين جودة النصوص الظاهرة في الصورة.

Balance Color لضبط درجات الألوان.

Adjust Lighting لضبط الإضاءة.

لا تعد هذه الأداة بديلًا لأدوات تحرير الصور المتقدمة مثل Photoshop، ولكنها متاحة بسعر ثابت يبلغ 199 دولارًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى أدوات متقدمة لتحرير الصور.

أداة Firefly:

يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي Firefly من Adobe إنشاء الصور ومقاطع الفيديو استنادًا إلى المطالبات النصية، وتوفر مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في جميع منتجات أدوبي الخاصة بالأعمال الإبداعية لتحسين الصور وتحريرها. وأبرزها:

مزية Generative Fill في Photoshop.

تأثيرات النص في Adobe Express.

توليد الأنماط في Illustrator.

توسيع مقاطع الفيديو في Premiere Pro.

ولاستخدام أداة Firefly وجميع هذه المزايا ستحتاج إلى الاشتراك في Adobe Creative Cloud بسعر قدره 60 دولارًا شهريًا.