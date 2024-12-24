ببطارية ضخمة.. أوبو تكشف عن هاتف A5 Pro الجديد

كشفت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها الجديد Oppo A5 Pro، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، ويأتي ببطارية كبيرة سعتها 6000 ميلي أمبير، وهي تُعدّ من كُبرى البطاريات في الهواتف الذكية الحالية.

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +FHD، ويصل سطوعها إلى 1200 شمعة مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما توفر أوبو زجاج الحماية Corning Gorilla Victus 2 لضمان مقاومة الشاشة الخدوش والصدمات.

ويدعم الهاتف معيار IP69 لمقاومة الماء والغبار، مع مقاومة للسقوط، ويمكن شحن البطارية الضخمة البالغة سعتها 6000 ميلي أمبير عبر تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7300 من ميدياتيك، وهو معالج من الفئة المتوسطة، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

وفيما يخص الكاميرات، فإن الهاتف يحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويتضمن هاتف Oppo A5 Pro أيضًا مزايا إضافية مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية الاتصال القريب المدى NFC مع مكبرات صوت استريو ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 15 المبني على أندرويد 15.

وبدأت أوبو إطلاق الهاتف في السوق الصينية بسعر يبدأ من 275 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية في وقتٍ لاحق.