واتساب توقف دعم هواتف أندرويد القديمة بدءًا من عام 2025

تعتزم منصة المراسلة الفورية واتساب إنهاء دعمها هواتف أندرويد الذكية القديمة بدءًا من مطلع العام القادم، إذ لن يدعم التطبيق الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.4 (كيت كات KitKat) أو الإصدارات الأقدم.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي نتيجة لافتقار هذه الأجهزة القديمة إلى القدرات التقنية اللازمة لدعم المزايا الحديثة والمتطورة التي يطرحها التطبيق بنحو مستمر، ومنها الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكدت المنصة أن الحفاظ على تجربة استخدام سلسة يتطلب أجهزة ذات مواصفات أقوى.

وتشمل قائمة الأجهزة التي لن تتمكن من تشغيل واتساب مع مطلع عام 2025 هواتف سامسونج Galaxy S3 و Galaxy Note 2 و Galaxy S4 Mini، وهواتف موتورولا Moto G (الجيل الأول) و Razr HD و Moto E 2014.

ويؤثر هذا القرار أيضًا في هواتف أخرى لشركة HTC، مثل One X و +One X و Desire 500 و Desire 601، بالإضافة إلى بعض هواتف LG مثل Optimus G Nexus 4 و G2 Mini و L90، وهواتف سوني Xperia Z و Xperia SP و Xperia T و Xperia V.

ويتعين على المستخدمين الذين يملكون هذه الهواتف اتخاذ خطوات احترازية، مثل نقل بيانات واتساب إلى أجهزة حديثة قبل مطلع العام المقبل لتجنب فقدان الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الملفات.

وأما فيما يتعلق بمستخدمي هواتف آيفون، فقد حددت واتساب مهلة أطول، إذ سينتهي دعم هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة أقدم من إصدار 15.1 iOS في مايو من عام 2025 المقبل.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير في شريحة كبيرة من المستخدمين، خاصةً في الدول النامية التي ما زالت تعتمد على الهواتف القديمة.

ويعكس هذا القرار وتيرة التطور السريعة في قطاع الهواتف الذكية، إذ أصبح تحديث الأجهزة ضرورة للاستفادة من أحدث المزايا والخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة.