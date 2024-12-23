كيفية تحقيق أقصى استفادة من Gemini في هواتف أندرويد 

لطالما كان يُستخدم مساعد جوجل الصوتي (Google Assistant) لأداء العديد من المهام في هواتف أندرويد منذ إطلاقه في عام 2016. ولكن مع إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى معظم هواتف أندرويد الجديدة خلال العام الماضي، أصبح المساعد الذكي Gemini الأداة الأساسية لأداء المهام للعديد من مستخدمي هذه الهواتف.

ومع أن Gemini يمتلك قدرات محدودة وغير قادر على أداء بعض المهام التي يمكن لمساعد جوجل القيام بها. فإن جوجل تحسن قدراته باستمرار ليصبح المساعد الأساسي في كل المهام لمستخدمي أجهزة أندرويد.

فإذا كنت تمتلك هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، يمكنك اتباع الطرق التالية لتحقيق أقصى استفادة من Gemini:

1- استخدام Gemini لإجراء المحادثات المختلفة:

باستخدام الوضع المباشر Gemini Live، يمكنك البدء بمحادثة مع روبوت Gemini بالنقر على زر التسجيل بجانب أيقونة الكاميرا في التطبيق. ويمكنك مناقشة أي موضوع والحصول على ردود ذات صلة، كما يمكنك مقاطعة Gemini في أثناء المحادثة كأنك تُجري محادثة مع شخص حقيقي. كما يمكنك استخدام Gemini Live لتعلم اللغات، وتبادل الأفكار، والتدرب على إلقاء الخطابات، بفضل استجاباته الطبيعية.

2- ربط Gemini بتطبيقات جوجل:

يمكنك استخدام Gemini مع تطبيقات Google Workspace مثل: المستندات (Docs) والبريد الإلكتروني (Gmail) والعروض التقديمية (Slides) وذلك بعد الاشتراك في الإصدار المأجور.

كما يمكنك استخدام إضافة Google Workspace في تطبيق Gemini لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصها، واسترداد المهام والمحتوى الآخر المرتبط بحسابك الخاص في جوجل.

ويمكن لروبوت Gemini أيضًا تلخيص المستندات أو البحث في التقويم عن أحداث معينة. كما يمكنك أن تطلب منه حفظ المهام أو الملاحظات في تطبيق Google Keep.

3- التحكم في إعدادات الجهاز:

يمكن لروبوت Gemini إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي، ولكن لا يمكنه تشغيلها مرة أخرى. وتشمل الإعدادات الأخرى التي يمكن التحكم فيها عبر Gemini: البلوتوث، والموقع، ودرجة سطوع الشاشة، وضوء الفلاش.

كما يمكنه التحكم في الوسائط عن طريق إيقاف تشغيلها أو تخطيها أو إعادة تشغيلها مرة أخرى. كما يمكن لروبوت Gemini التقاط الصور باستخدام مؤقت مخصص يمكن ضبطه يدويًا.

4- استخدامه مع تطبيقات الطرف الثالث:

تتيح لك إضافات Gemini الوصول إلى بعض تطبيقات الطرف الثالث المثبتة في هاتفك مثل تطبيق واتساب؛ مما يُمكنك من إرسال الرسائل أو إجراء المكالمات الصوتية باستخدام الأوامر الصوتية، ولكن Gemini لا يمكنه قراءة الرسائل الواردة أو إرسال الوسائط.

5- استخدام Gemini في تطبيق الرسائل:

داخل تطبيق الرسائل (Google Messages) المدمج في هواتف أندرويد، يمكنك إجراء محادثة مع Gemini وطلب مساعدته في كتابة الرسائل أو إنشاء الصور.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن كيفية استخدام Gemini في تطبيق الرسائل، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية استخدام Gemini في تطبيق الرسائل في هواتف أندرويد“.