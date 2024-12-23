حصاد 2024.. أبرز الهواتف القابلة للطي التي أُطلقت في هذا العام

شهد عام 2024 تطورات مذهلة في صناعة الهواتف القابلة للطي، وقدمت الشركات التقنية الرائدة مثل: سامسونج، وجوجل، وهواوي وموتورولا طرزًا جديدة مزودة بأحدث التقنيات، وتمتاز بتصاميم مبتكرة؛ مما جعل الهواتف القابلة للطي خيارًا شائعًا بين المستخدمين في هذا العام.

تأتي الهواتف القابلة للطي ضمن فئتين، هما: الهواتف القابلة للطي رأسيًا، والهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب، وتمتاز الفئة الأولى بالحجم الصغير، وأما الثانية فتمتاز بحجمها الكبير، وتتضمن شاشات داخلية كبيرة تسمح باستخدام الهاتف كجهاز لوحي.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف قابل للطي، إليك أبرز الطرز التي أُطلقت في عام 2024 والتي يمكنك الاختيار منها:

هاتف Galaxy Z Fold6 من سامسونج:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 شاشة خارجية بمقاس قدره 6.3 بوصات، وشاشة داخلية بمقاس قدره 7.6 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية، ويدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

يحتوي هاتف Z Fold6 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold6 الجديد من سامسونج“.

هاتف Pixel 9 Pro Fold جوجل:

يضم هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold شاشة خارجية بمقاس قدره 6.3 بوصات، وشاشة داخلية بمقاس قدره ثماني بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج جوجل Tensor G4 ويتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

يحتوي هاتف Pixel 9 Pro Fold على بطارية تبلغ سعتها 4650 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 21 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

ولمعرفة أبرز مزايا هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز مزايا هاتف Pixel 9 Pro Fold الجديد من جوجل“.

هاتف Honor Magic V3:

يضم هاتف هونر Magic V3 شاشة خارجية بمقاس قدره 6.43 بوصات، وشاشة داخلية بمقاس قدره 7.92 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرتين أماميتين تبلغ دقة كل واحدة منهما 20 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى واحد تيرابايت.

يحتوي هاتف هونر على بطارية تبلغ سعتها 5150 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Honor Magic V3 و Pixel 9 Pro Fold“.

هاتف Mix Fold 4 من شاومي:

يُعدّ هاتف Mix Fold 4 أول هاتف قابل للطي من شاومي يدعم معيار IPX8 لمقاومة الماء؛ مما يجعله مقاومًا للماء حتى عمق قدره متر ونصف ولمدة تصل إلى نصف ساعة.

يأتي هذا الهاتف بتصميم مُحسن، ويضم شاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.56 بوصات، وشاشة داخلية بمقاس قدره 7.98 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرتين أماميتين تبلغ دقة كل واحدة منهما 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف شاومي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

يحتوي Mix Fold 4 على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

هاتف Mate X6 من هواوي:

يأتي هاتف Huawei Mate X6 بتصميم محسّن، ويدعم تصنيف IPX8 لمقاومة الماء، ويضم شاشة داخلية يبلغ مقاسها 7.93 بوصات، وشاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.45 بوصات.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Kirin 9020 وبنظام التشغيل HarmonyOS 4.3، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

يضم هاتف هواوي كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتتميز بفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0.

وفيما يتعلق بالبطارية وسرعة الشحن، يحتوي Huawei Mate X6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5110 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن الفائق السرعة⁠ HUAWEI SuperCharge بقدرة تبلغ 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.⁠

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف هواوي Mate X6 القابل للطي الجديد“.

هاتف Galaxy Z Flip6 من سامسونج:

لم تغير سامسونج في تصميم Galaxy Z Flip6 مقارنةً بالإصدار السابق، لكنه أصبح أكثر متانة، فهو يدعم معيار IP48 لمقاومة الماء والغبار.

يضم هذا الهاتف شاشة داخلية رئيسية بمقاس قدره 6.7 بوصات، وشاشة خارجية صغيرة يبلغ مقاسها 3.4 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

يحتوي هاتف سامسونج على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونج“.

هاتف Xiaomi Mix Flip:

يضم هاتف شاومي Mix Flip شاشة خارجية بمقاس قدره 4.01 بوصات، وشاشة داخلية يبلغ مقاسها 6.86 بوصات، ويضم كاميرا رئيسية تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4780 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Xiaomi Mix Flip و Galaxy Z Flip6“.

هاتف Razr 50 Ultra من موتورولا:

يضم هاتف موتورولا Razr 50 Ultra شاشة داخلية بمقاس قدره 6.9 بوصات، وشاشة خارجية بمقاس قدره 4 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

يحتوي هاتف موتورولا على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

ولمعرفة المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip6 و Motorola Razr 50 Ultra“.

هاتف Nubia Flip 5G:

يأتي هاتف Nubia Flip 5G القابل للطي بتصميم يشبه تصميم هواتف سامسونج Z Flip، ويضم شاشة داخلية رئيسية بمقاس قدره 6.9 بوصات، وأما الشاشة الخارجية، فهي دائرية وصغيرة الحجم وتأتي بمقاس قدره 1.43 بوصة.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف نوبيا بمعالج كوالكوم (Snapdragon 7 Gen1) ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4310 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا.