قفزة كبيرة.. إكس ترفع أسعار اشتراك بريميوم بلس

رفعت منصة إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، سعر اشتراك “بريميوم بلس +Premium” الخالي من الإعلانات إلى 22 دولارًا شهريًا، بعد أن كان 16 دولارًا سابقًا، وفقًا لما نشرته المنصة.

وتبلغ تلك الزيادة نسبة قدرها 37.5%، وهي الزيادة الكبرى منذ استحواذ ماسك على المنصة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، في عام 2022. وأما على مستوى الاشتراكات السنوية، فقد ارتفع السعر من 168 دولارًا إلى 229 دولارًا سنويًا.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء الزيادة هو أن اشتراك “بريميوم بلس” أصبح الآن “خاليًا تمامًا من الإعلانات”، واصفةً ذلك بأنه “تحسين جوهري” للتجربة السابقة، كما وعدت إكس بتقديم مزايا إضافية لمشتركي بريميوم بلس، تشمل دعمًا ذا أولوية من حساب الدعم الفني “Premium@”، وإمكانية الوصول إلى مزايا جديدة مثل أداة البحث المتقدمة Radar، وزيادة حدود الاستخدام لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة Grok AI. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أنها ستشارك جزءًا أكبر من عائدات الاشتراكات مع صناع المحتوى.

وستُطبق الزيادة الجديدة في الأسعار في الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

وسيستمر المشتركون الحاليون بالدفع وفق الأسعار القديمة حتى 20 يناير المقبل، علمًا بأن أسعار الاشتراك الأخرى، مثل اشتراك Basic واشتراك Premium لم تتغير حتى الآن.

وكانت إكس قد أطلقت اشتراك “بريميوم بلس +Premium” أول مرة في أكتوبر من عام 2023، مع وعد بتقديم تجربة خالية من الإعلانات، بالإضافة إلى المزايا الأخرى، مثل الشارة الزرقاء.

ومع ذلك، لاحظ المستخدمون لاحقًا ظهور إعلانات في بعض أقسام المنصة. وفي تحديثٍ لاحق في أغسطس 2024، وعدت المنصة بإزالة هذه الإعلانات أيضًا، مع الإبقاء على “بعض المحتوى الدعائي المحدود” في بعض الأقسام.

يُذكر أن هناك تقارير قد أفادت بأن المنصة فقدت نحو 2.7 مليون مستخدم نشِط خلال الشهرين الماضيين، في حين اكتسبت المنصة المنافسة بلوسكاي عددًا مماثلًا من المستخدمين خلال المدة نفسها. ومن المحتمل أن تكون هذه الخسائر قد أثرت في إيرادات الإعلانات، مما دفع إكس إلى رفع أسعار الاشتراكات لتعويض الفارق.