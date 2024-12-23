أدوات ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات في Google Meet 

يُعد Google Meet من أبرز تطبيقات مؤتمرات الفيديو ويستخدم على نطاق واسع في بيئات العمل، وفي المؤسسات التعليمية لتقديم المحاضرات من بُعد، لكن تدوين الملاحظات خلال الاجتماعات أو المحاضرات قد تكون مهمة صعبة؛ لأن التركيز في الاجتماع والمشاركة مع المتحدثين الآخرين قد يؤدي إلى نسيان تدوين بعض المعلومات أو تدوين ملاحظات غير مكتملة، وهنا يأتي دور أدوات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهذه الأدوات الذكية توفر نسخة مكتوبة من الاجتماعات، ومزايا متقدمة مثل: استخلاص النقاط الرئيسية.

فإذا كنت من مستخدمي Google Meet لإجراء اجتماعات العمل أو حضور المحاضرات التعليمية، يمكنك تجربة الأدوات التي سنذكرها في هذا المقال لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تتكامل بسلاسة مع Google Meet وتساعدك في التركيز في الاجتماع.

1- أداة Otter.ai:

Otter.ai هي أداة لتدوين الملاحظات تلقائيًا، تعمل بالذكاء الاصطناعي ويتوفر منها إضافة يمكنك تثبيتها على متصفح كروم. وعند الانضمام إلى أي اجتماع عبر Google Meet، تنضم الأداة إلى الاجتماع كعضو مشارك، وتسألك إذا كنت ترغب في نسخ الاجتماع، ثم تبدأ بالعمل مباشرة.

لا تقتصر مهام Otter.ai على النسخ، بل تحدد المتحدثين أيضًا؛ مما يسهل مراجعة التعليقات لاحقًا. وبعد الحصول على ملخص الاجتماع يمكنك إضافة ملاحظاتك، وإرفاق الصور فيه.

يُحفظ ملخص الاجتماع، والمهام المطلوبة، والنص المنسوخ في حسابك على Otter، ويمكنك مراجعته وطرح أسئلة على Otter عن محتوى النص.

2- أداة Fireflies.ai:

Fireflies.ai هي أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات في Google Meet، يتوفر منها إضافة لمتصفح كروم، وتعمل كمساعد ذكي في كل اجتماع. ويمكنك إضافة هذا الرابط الخاص بالأداة Fred@fireflies.ai إلى دعوات الاجتماعات المضافة إلى التقويم، وستنضم تلقائيًا إلى اجتماعاتك وتبدأ بالنسخ النصي.

تحلل هذه الأداة المحادثات، وتدوّن النقاط الرئيسية التي ذُكرت في الاجتماع، وتمتاز بدعمها عددًا كبيرًا من اللغات، وسواء كنت تعقد الاجتماعات بالفرنسية، أو الإنجليزية، أو الألمانية أو غيرها من اللغات، فلن تواجه مشكلة في استخدام Fireflies.ai لتدوين الملاحظات.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل Fireflies.ai مع أدوات أخرى قد تستخدمها في العمل مثل: Slack، مما يسمح بإرسال ملخصات الاجتماعات تلقائيًا إلى زملاء العمل.

3- أداة Scribbl:

Scribbl هي أداة تمتاز بواجهة سهلة الاستخدام، وتتكامل مع Google Meet للمساعدة في تدوين الملاحظات في أثناء الاجتماعات. وتتميز هذه الأداة بقدرتها على نسخ نص الاجتماع، وتحديد النقاط الرئيسية والمهام المطلوبة، وتسمح لك بإضافة ملاحظات وتعليقات إلى النص المنسوخ.

تعمل Scribbl بنظام النقاط، حيث تمنح المستخدمين 15 نقطة مجانية شهريًا، ما يسمح باستخدامها مجانًا في 15 اجتماعًا.

4- أداة Tl;dv.io:

Tl;dv هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمتاز بقدرتها على تدوين الملاحظات في الاجتماعات التي تُجريها في Google Meet بأكثر من 30 لغة. واسم Tl;dv هو اختصار لجملة (Too Long, Didn’t View).

بعد انتهاء الاجتماع، تقدم Tl;dv تلقائيًا النص المنسوخ مع تحديد النقاط الرئيسية فيه، ويمكنك مشاركة النص بالكامل أو النقاط الرئيسية فقط مع الزملاء الذين لم يحضروا الاجتماع، أو إنشاء مقاطع قصيرة من النص لمشاركتها على Slack أو منصات أخرى. وتتكامل هذه الأداة مع العديد من الأدوات الأخرى التي تُستخدم بكثرة في العمل، مثل: مستندات جوجل و Zoho و Trello.

5- أداة Tactiq:

Tactiq هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم لتدوين الملاحظات في اجتماعات Google Meet. وعند استخدامها تُنشئ تلقائيًا ملخصًا للاجتماع مع تحديد النقاط الرئيسية والمهام المطلوبة.

تتيح Tactiq للمستخدمين إضافة علامات مميزة وملاحظات إلى النص المنسوخ في أثناء الاجتماع، وتتكامل مع بعض أدوات الإنتاجية مثل: مستندات جوجل وأداة Notion.