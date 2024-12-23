آبل تقترب من إطلاق سماعة AirPods بمزايا صحية متطورة

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل تعمل على تطوير مجموعة من المزايا الصحية لسماعات AirPods المستقبلية، ومنها مراقبة معدل نبضات القلب وقياس درجة الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقنية قد تكون جاهزة للإصدار الثالث من سماعات AirPods Pro، الذي ما زال في مرحلة التطوير المبكر داخل الشركة.

وستوفر إضافة ميزة قياس معدل ضربات القلب إلى AirPods Pro 3 إمكانية الوصول إلى هذه التقنية لتعزيز الصحة واللياقة البدنية دون الحاجة إلى استخدام ساعة آبل.

وقد أظهرت الاختبارات الداخلية أن دقة قراءة معدل ضربات القلب عبر ساعة آبل أفضل من سماعات AirPods، لكن الفارق ليس كبيرًا، وفقًا للتقرير.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن سماعات Powerbeats Pro 2 القادمة من آبل ميزة مراقبة معدل ضربات القلب في أثناء التمارين.

ووفقًا لبيانات عُثر عليها في نظام iOS 18، فإن هذه السماعات ستكون قادرة على الاتصال بمعدات التمارين الرياضية، مثل أجهزة المشي لقياس معدل ضربات القلب، على أن تُعرض البيانات في تطبيق “الصحة” الافتراضي في النظام، والتطبيقات المدعومة في أجهزة آيفون.

يُذكر أن آبل أعلنت سابقًا عزمها إطلاق سماعات Powerbeats Pro 2 في عام 2025 بعد إطلاق الإصدار الأول في عام 2019، ولم يتضح بعدُ موعد إطلاق سماعة AirPods Pro 3، لكن يتوقع إطلاقها بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 17 القادمة في شهر سبتمبر من عام 2025 المقبل، إذ تعتاد آبل طرح الإصدارات الجديدة من السماعة مع هواتف آيفون.