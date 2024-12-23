آبل تطوّر جرس باب ذكيًا بتقنية تعرّف الوجه

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل تعمل على تطوير جرس باب ذكي جديد مزود بتقنية تعرّف الوجه Face ID لفتح الأبواب. ووفقًا للوكالة، فمن المتوقع الكشف عن هذا الجهاز بحلول نهاية عام 2025 على أقرب تقدير.

ويعتمد الجهاز المزعوم على تقنية مشابهة لآلية فتح قفل هواتف آيفون، إذ يُمكنه تعرف وجه المستخدم أو أي من سكان المنزل الآخرين لفتح الباب تلقائيًا.

وستدمج آبل الجهاز شريحة “Secure Enclave” التي تعتمد عليها لتخزين بيانات تقنية تعرّف الوجه Face ID ومعالجتها بنحو آمن ومستقل عن باقي مكونات النظام.

وأشار التقرير إلى أن الكاميرا قد تكون متوافقة مع أقفال HomeKit الذكية الحالية، كما تفكر آبل في التعاون مع إحدى الشركات المصنعة للأقفال الذكية لتوفير نظام متكامل عند إطلاق الجهاز.

ومن المتوقع أن يستخدم الجهاز أيضًا شريحة “Proxima” اللاسلكية الجديدة التي تجمع بين تقنيتي الواي فاي والبلوتوث، وهي الشريحة نفسها التي يُشاع أن آبل سوف تستخدمها في أجهزة HomePod Mini و Apple TV القادمة.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود آبل لتوسيع حضورها في سوق المنازل الذكية، إذ تتضمن هذه الخطط أجهزة أخرى مثل كاميرات مراقبة جديدة، وشاشات ذكية، وشاشات تلفاز تحمل علامتها التجارية.

وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تُطلق شاشات ذكية جديدة، منها شاشة تشبه جهاز آيباد، ويمكن تثبيتها مغناطيسيًا على الحائط أو على قواعد مكبرات الصوت، كما تعمل على تطوير شاشة أخرى بذراع آلي متصل بقاعدة كبيرة.