مقارنة بين Gemini و Apple Intelligence.. أيهما المناسب لك؟

شهد عام 2024 نقلة نوعية في مجال الهواتف الذكية، فقد طرحت شركات التكنولوجيا، مثل آبل وجوجل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة بهدف تحسين تجربة استخدام هواتفها. إذ أطلقت آبل نظام Apple Intelligence الذي يوفر مزايا مبتكرة متاحة لعدد محدد من هواتف آيفون. وأما جوجل فقد طرحت مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini الذي يتوفر كتطبيق مستقل متاح لمستخدمي أندرويد وآيفون.

قد يتساءل العديد من الأشخاص عن الفروق بين Gemini و Apple Intelligence وأيهما الأفضل للاستخدام؟

وللإجابة عن هذا السؤال، سنقدم فيما يلي مقارنة بين Gemini و Apple Intelligence:

نظرة عامة على كل من Apple Intelligence و Gemini:

يُعدّ Apple Intelligence جزءًا من منظومة آبل، ويوفر مزايا تهدف إلى تحسين تجربة استخدام أجهزة آبل المختلفة مثل: آيفون وآيباد وحواسيب ماك. كما يعد مساعدًا ذكيًا يفهم احتياجات المستخدم ويؤدي المهام المختلفة بسلاسة، مع الحفاظ على الخصوصية، إذ تُعالج البيانات مباشرة على الجهاز، ولا تخزن على خوادم شركة آبل، مما يضمن حماية المعلومات الشخصية.

وأما Google Gemini فيركز في مساعدة المستخدمين في أداء مهام محددة، ويتميز بقدرته على فهم المحادثات الطبيعية بفضل التقنيات المتقدمة للمعالجة اللغوية. ويمكن الوصول إلى Gemini عبر التطبيق الخاص به الذي يمكن تثبيته في هواتف آيفون وأجهزة أندرويد.

قدرات المساعد الشخصي:

كجزء من نظام Apple Intelligence حصل المساعد الصوتي سيري على تحسينات لفهم سياق المحادثات بنحو أفضل من قبل، كما أصبح قادرًا على الاتصال بروبوت ChatGPT؛ مما يسمح للمستخدمين بالحصول على المساعدة من روبوت ChatGPT لأداء المهام المختلفة مباشرة عن طريق سيري. وهذا يسمح لك بأن تقول: “يا سيري اسأل ChatGPT عن ..”، ثم طرح أي سؤال تريده.

من ناحية أخرى، يمكن لسيري المُحدث فهم اللغة الطبيعية حتى عند التعثر في نطق بعض الكلمات. ولكن مع كل هذه التحسينات ما يزال سيري محدودًا في تكامله مع تطبيقات الطرف الثالث.

وأما Google Gemini فيمكن تعيينه المساعد الصوتي الافتراضي في هواتف أندرويد بدلًا من مساعد جوجل، ويوفر هذا الروبوت تجربة محادثة طبيعية بفضل فهمه العميق للسياق. ويمكنه إجراء محادثات تبدو أشبه بالتفاعل مع شخص حقيقي، مما يجعله مثاليًا للعصف الذهني أو الإجابة عن الأسئلة المعقدة. كما يتضمن مزية Gemini Live التي توفر تجربة محادثة مميزة للمستخدمين الذين يبحثون عن مساعد رقمي يمكن محادثته بطريقة تحاكي المحادثات البشرية.

تحرير الصور:

في مجال تحرير الصور وإنشائها، تُركز آبل في تحسين تجربة المستخدم عبر إضافة مزايا لإنشاء الصور وتحريرها وتسهيل البحث عنها. إذ يسهل Apple Intelligence البحث داخل تطبيق الصور باستخدام اللغة الطبيعية.

كما يوفر تطبيقًا خاصًا لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي هو Image Playground بالإضافة إلى مزية Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية. وهناك مزية لتحليل الصور تسمى الذكاء البصري، تسمح لك بالتقاط صورة والحصول على معلومات إضافية عنها مباشرة.

وأما Google Gemini، فيمكنه إنشاء الصور من النصوص وتعديل الصور بإضافة بعض العناصر أو إزالتها. كما يمكنك أن تطلب منه تحليل صورة معينة أو تقديم معلومات عن عنصر معين يظهر في الصورة.

تعزيز الإنتاجية وتسهيل التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني:

يتمتع Apple Intelligence بالكفاءة في إدارة رسائل البريد الإلكتروني من خلال القدرة على تلخيص الرسائل الطويلة وتقديم اقتراحات ذكية للردود.

وأما Google Gemini فيمكنه مساعدتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني ويمكنه إنشاء ردود مناسبة للرسائل المختلفة، كما يمكنه تلخيص سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، مما يساعدك في فهم النقاط المهمة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروبوت Gemini تحليل رسائل البريد الإلكتروني لاقتراح الملفات ذات الصلة في حسابك في جوجل درايف، كما يتكامل Gemini مع جيميل لتوفير تجربة سلسة وفعالة، مما يعزز الإنتاجية بنحو عام.

التوافق مع الأجهزة:

عندما يتعلق الأمر بالتوافق، يقتصر Apple Intelligence على الأجهزة الحديثة من آبل، ويشمل ذلك: هواتف آيفون 15 برو، وسلسلة هواتف آيفون 16، وأحدث طرز آيباد المزودة بشريحة A17 Pro، وحواسيب ماك بوك الحديثة.

وأما Gemini فهو مضمن في مجموعة واسعة من أجهزة أندرويد، ويتوفر كتطبيق مستقل لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد.

أيهما تستخدم؟

يُظهر كل من Apple Intelligence و Google Gemini إمكانات متقدمة في المساعدة في أداء المهام المختلفة في الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، ويعتمد الاختيار بينهما على احتياجات المستخدم.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل وتهتم بالخصوصية وترغب في الحصول على تجربة متكاملة داخل منظومة آبل، فإن Apple Intelligence هو الخيار المناسب لك. وأما إذا كنت تبحث عن المرونة في الاستخدام عبر الأجهزة والمنصات المتعددة، فإن Gemini هو الخيار المناسب لك.