تطورت الهواتف القابلة للطي كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وبدأت العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة بتقديم أجهزة تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتقدمة. وفي هذا العام قدمت كل من هواوي وسامسونج أحدث هواتفها القابلة للطي على غرار الكتب، وهما: Huawei Mate X6 و Galaxy Z Fold6، اللذان يعدان من أبرز الهواتف في عام 2024.

يتميز كلا الهاتفين بمواصفات متقدمة، ويقدمان تجارب استخدام مميزة، ويُباعان بالسعر نفسه، ومع ذلك هناك العديد من الفروق بينهما.

ولتتعرف جميع الفروق وأوجه التشابه بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Huawei Mate X6 و Galaxy Z Fold6:

الشاشة:

يتضمن هاتف هواوي Mate X6 شاشات داخلية وخارجية أكبر من المتوفرة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 لكن شاشات هاتف سامسونج تمتاز بالسطوع العالي؛ إذ تأتي الشاشة الداخلية الكبيرة في هاتف هواوي من نوع LTPO OLED ويبلغ مقاسها 7.93 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا ويصل سطوعها إلى 1800 شمعة في المتر المربع. وأما الشاشة الخارجية، فيبلغ حجمها 6.45 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

وأما هاتف سامسونج Z Fold6 فيضم شاشة داخلية يبلغ مقاسها 7.6 بوصات، وشاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.3 بوصات، وكلتا الشاشتين من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتازان بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

توفر الشاشات الداخلية في كلا الهاتفين تجربة مشاهدة ممتعة ومثالية بفضل حجمها الكبير وارتفاع سطوعها، وتُعد مثالية لبث المحتوى المرئي واللعب بألعاب الفيديو، وتصفح المقالات عبر الإنترنت، كما توفر تجربة قراءة مثالية للكتب الإلكترونية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Mate X6 الجديد بمعالج Kirin 9020 وبنظام التشغيل HarmonyOS 4.3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية. وأما هاتف سامسونج Z Fold6 فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وبنظام أندرويد 14 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

كلا الهاتفين يمتازان بأداء قوي يناسب المهام المتعددة، والمهام الثقيلة. وفيما يتعلق باللعب بألعاب الفيديو، فإن كلا الهاتفين يتمتعان بأداء سلس دون أي مشكلات متعلقة بارتفاع الحرارة بفضل أنظمة التبريد المتقدمة؛ إذ يتضمن هاتف هواوي نظام تبريد متقدم مع تبريد سائل وطبقات متعددة من الجرافيت، وأما هاتف سامسونج فيتضمن غرفة تبريد أكبر من تلك المتوفرة في هاتف Z Fold5، مما يعزز أدائه في أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة ولن يعاني مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

يتميز هاتف Galaxy Z Fold6 بدعمه مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية والإبداع، مثل: Note Assist و Sketch to image، و Gemini، وغيرها.

الكاميرا:

يتضمن هاتفا هواوي وسامسونج كاميرات احترافية يمكنها التقاط صور عالية الجودة والوضوح، لكن الكاميرا في Mate X6 تأتي بمواصفات أفضل من المتوفرة في هاتف Galaxy Z Fold6.

إذ يتضمن Mate X6 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، وعدسة بريسكوب تبلغ دقتها 48 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا حتى 4x، وعدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل. وأما Fold6 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل وتدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 3x.

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرتين أماميتين واحدة في الشاشة الداخلية والأخرى مضمنة في الشاشة الخارجية، وتأتي كلتا الكاميرتين بدقة قدرها 8 ميجابكسل في هاتف هواوي. وأما في هاتف سامسونج فتأتي الكاميرا الأمامية المضمنة في الشاشة الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، وأما المضمنة في الشاشة الخارجية فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية في هاتف هواوي تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K. وأما الكاميرات الخلفية في هاتف سامسونج فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K، وتدعم الكاميرات الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

البطارية والشحن:

يتفوق هاتف هواوي على هاتف سامسونج بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي Mate X6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5110 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن الفائق السرعة⁠ HUAWEI SuperCharge بقدرة تبلغ 66 واطًا، وأما هاتف Z Fold6 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ولكن بسرعات مختلفة؛ إذ يدعم هاتف هواوي الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 7.5 واط. وأما هاتف سامسونج فيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

يُباع هاتف Huawei Mate X6 القابل للطي بسعر يبدأ من 7199 درهمًا إماراتيًا، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 بسعر يبدأ من 7199 درهمًا إماراتيًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي هاتفي Huawei Mate X6 و Galaxy Z Fold6:

Huawei Mate X6 Galaxy Z Fold6 المعالج معالج (Kirin 9020). معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3). الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 7.93 بوصات.

الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.45 بوصات. الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5110 ميلّي أمبير في الساعة. 4400 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود والرمادي والأحمر. الأسود، والأزرق الداكن، والفضي، والأبيض، الوردي. نظام التشغيل HarmonyOS 4.3. أندرويد 14. الوزن 239 جرامًا. 239 جرامًا. السعر يبدأ من 7199 درهمًا إماراتيًا . يبدأ من 7199 درهمًا إماراتيًا.