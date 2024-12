 مقارنة بين نموذجي Veo 2 و Sora.. أيهما الأفضل في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

في خضم التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، نشهد سباقًا محمومًا بين الشركات التقنية لتقديم حلول مبتكرة تغير طريقة إنتاجنا للمحتوى الرقمي، ومن بين هذه الحلول، تبرز نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي كأحد أبرز الحلول الواعدة، إذ تمكننا هذه النماذج من تحويل النصوص والأفكار إلى مقاطع فيديو واقعية بجودة احترافية.

ويشتعل التنافس حاليًا بين أكبر قوتين في هذا المجال، وهما: جوجل بنموذجها القوي (Veo 2)، وشركة (OpenAI) بنموذجها Sora، إذ يسعى كل منهما إلى تقديم الأفضل في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

وبينما حظي نموذج (Sora) باهتمام كبير فور إطلاقه، جاء نموذج (Veo-2) بعد ذلك بأيام قليلة ليعيد تعريف معايير هذا المجال من خلال قدرات فائقة في جوانب متعددة تشمل: الدقة العالية، والقدرة العالية على فهم قوانين الفيزياء التي تحكم حركة الأجسام وتفاعلها في الواقع، والتحكم الإبداعي المتقدم.

لذلك سنجري في هذا المقال مقارنة شاملة بينهما من حيث جودة الفيديو، والقدرات التقنية، وسهولة الاستخدام، بهدف الإجابة على السؤال المحوري: أيهما الأفضل في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، Veo 2 أم Sora؟

يُعدّ فهم المواصفات الفنية لكلا النموذجين أمرًا بالغ الأهمية لاختيار الأداة المناسبة للاحتياجات الإبداعية، إليك مقارنة مفصلة تُبرز القدرات الرئيسية لكل منهما:

يُعدّ التباين في قدرات الدقة أحد أبرز جوانب المنافسة، وهنا حققت جوجل قفزة نوعية في دقة الفيديو المولد بالذكاء الاصطناعي، إذ يقدمها نموذجها (Veo 2) مخرجات بدقة قدرها 4K، أي تبلغ 3840 × 2160 بكسلًا، وهو ما يُعادل أربعة أضعاف التي يقدمها منافسه الرئيسي (Sora)، والتي تبلغ 1080 بكسلًا فقط.

Today, we’re announcing Veo 2: our state-of-the-art video generation model which produces realistic, high-quality clips from text or image prompts. 🎥

We’re also releasing an improved version of our text-to-image model, Imagen 3 – available to use in ImageFX through… pic.twitter.com/h6ejHaMUM4

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) December 16, 2024