حصاد 2024.. أهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال العام

لقد شهد العالم في عام 2024 طفرة استثنائية في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، فقد تسابقت الشركات العملاقة والشركات الناشئة على حد سواء لإطلاق مجموعة متنوعة من الأدوات والحلول المبتكرة، التي تعيد تعريف ما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا في مختلف المجالات.

فقد أصبح الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يدعمنا في العمل والدراسة والإبداع، ابتداءً من روبوتات الدردشة التي تفهم لغات متعددة وتستجيب بشكل سلس لاستفساراتنا، ووصولًا إلى أدوات تحليل البيانات التي تكشف عن أنماط معقدة في ثوانٍ.

لذلك في هذا المقال، سنكتشف أهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال عام 2024، وكيف أحدثت ثورة في طريقة عملنا وتفكيرنا؟

1- أداة (NotebookLM) من جوجل:

قدمت جوجل (NotebookLM) في عام 2023، كأداة تجريبية لتدوين الملاحظات تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، ولكنها طورتها وأطلقتها رسميًا خلال عام 2024، لتصبح أداة قوية ومرنة لتنظيم المستندات وتحليلها وتلخيصها.

إذ تستخدم هذه الأداة نموذج (Gemini 1.5 Pro) المتقدم لتحليل المحتوى وتلخيصه، ويمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من الملفات، التي تشمل: ملفات PDF، ومستندات جوجل، والعروض التقديمية، والمواقع الإلكترونية، والكتب الكاملة، وحتى مقاطع يوتيوب، والتي يمكن أن تصل إلى 50 ملفًا في آن واحد.

وقد دعمتها جوجل خلال شهر سبتمبر 2024، بخاصية جديدة لاقت انتشارًا واسعًا، وهي (Audio Overviews)، التي تتيح تحويل المستندات إلى ملف صوتي مولد بالذكاء الاصطناعي، مع مضيفَيْن يناقشانه على غرار البودكاست، الأمر الذي جعل عملية استيعاب المعلومات أكثر جاذبية وتفاعلية.

ثم دعمتها جوجل خلال شهر ديسمبر 2024 بمزية تفاعلية جديدة تسمح للمستخدمين بالتحدث مع المضيفين الافتراضيين في المقاطع الصوتية التي تنتجها الأداة. وتتيح هذه المزية للمستخدمين طرح أسئلة على المضيف الافتراضي والحصول على إجابات مخصصة بناءً على المحتوى الموجود في الملفات المضافة للأداة.

وتختلف NotebookLM عن روبوتات الدردشة مثل: Gemini، و ChatGPT في أنها تركز في المحتوى الذي يضيفه المستخدم، فبدلًا من الاعتماد على قاعدة بيانات عامة من المعلومات، تستخدم NotebookLM المصادر التي يوفرها المستخدم لتقديم إجابات مخصصة.

ولمعرفة طريقة استخدام أداة (NotebookLM) بالتفصيل، يمكنك الاطلاع على مقال: “NotebookLM من جوجل.. ثورة جديدة في عالم البودكاست بفضل الذكاء الاصطناعي“.

2- مساعد الذكاء الاصطناعي (Acrobat AI) من أدوبي:

أطلقت شركة أدوبي خلال شهر أبريل 2024، مساعد الذكاء الاصطناعي (Acrobat AI)، الذي يسمح للمستخدم بالتفاعل مع المحتوى في مستندات PDF بطريقة جديدة تمامًا، إذ يمكنه طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة عبر الأوامر الصوتية كما لو كان يتحدث مع شخص آخر.

ويمكن للمستخدم أن يطلب من مساعد (Acrobat AI) ملخص موجز للمستند بأكمله أو لأجزاء محددة منه، مما يساعد في فهم المحتوى بسرعة، أو توضيحات لمفاهيم أو أفكار غير واضحة في المستند، أو استخراج حقائق محددة من المستند، مثل: التواريخ أو الأرقام أو الإحصائيات، بالإضافة إلى طلب تعريفات لمصطلحات صعبة أو غير مألوفة في المستند، مما يساعد في فهم المصطلحات التقنية أو المتخصصة.

كما يمتاز مساعد (Acrobat AI) بدقته العالية وقدرته على ربط الملخصات والمعلومات المستخرجة بالمصادر الأصلية داخل المستند، وذلك بفضل محرك الإسناد (Attribution Engine)، الذي يهدف إلى الحد من الهلوسة، وهي مشكلة شائعة في نماذج الذكاء الاصطناعي إذ تقدم معلومات غير دقيقة.

3- أداة (Typeface Arc):

أطلقت شركة ناشئة تُسمى (Typeface) – تأسست في عام 2023 على يد أبهاي باراسنيس، أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة أدوبي – في شهر مايو 2024، أداة جديدة تُسمى (Typeface Arc)، تمتاز بأنها تقدم نهجًا أكثر شمولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي، إذ لا تقتصر على توليد منشورات للمدونات أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، بل تتجاوز ذلك لتساعد في تنظيم الحملات التسويقية بأكملها.

وتستخدم أداة (Typeface Arc) مجموعة متنوعة من النماذج اللغوية الكبيرة لتحقيق هذا الهدف، إذ تتميز بقدرتها على التعلم من جميع الحملات التسويقة السابقة للشركة، وذلك من خلال تحليل البيانات من الحملات التسويقية السابقة، وبناءً على هذه البيانات، تقوم بتوليد محتوى مخصص لمختلف قنوات التسويق، بما يشمل: البريد الإلكتروني، والرسائل النصية (SMS)، ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات التسويقية الأخرى مثل الإعلانات عبر محركات البحث.

وعلاوة على ذلك، تعتمد عملية توليد المحتوى في أداة (Typeface Arc) بنحو كبير على بيانات العملاء، ويعني ذلك أنها قادرة على تحليل معلومات العملاء، مثل تفضيلاتهم وسلوكهم الشرائي، لإنشاء محتوى مخصص يتناسب مع احتياجاتهم واهتماماتهم. ومن خلال تبني نهج التعلم المستمر، تراقب الأداة أداء الحملات التسويقية وملاحظات الفريق، وتولد بشكل استباقي متغيرات محتوى جديدة لكل شريحة من الجمهور، وتضمن هذه الإستراتيجية أن المحتوى يتطور باستمرار لتحقيق أقصى قدر من التأثير والعائد على الاستثمار مع كل حملة تسويقية جديدة.

4- منصة (Captions):

أطلقت شركة (Captions) الناشئة في شهر يوليو 2024 منصتها (Captions.AI)، التي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات التي تسهل عملية إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع التركيز في تسهيل عملية الإنتاج لغير الخبراء في مجال صناعة الفيديو.

وتتخصص منصة (Captions.AI) في إنتاج مقاطع الفيديو التي يظهر فيها أشخاص يتحدثون، إذ يمكن للمستخدمين كتابة نص، ثم يقوم النظام بتحويله إلى كلام منطوق بواسطة صور رمزية افتراضية للشخص أو توأم رقمي، وفي حالة لم يكن لدى المستخدم نص مكتوب سابقًا يمكنه اقتراح موضوع فقط، وسيقوم النظام بإنشاء نص مناسب.

كما توفر المنصة ترجمات للعناوين الفرعية ودبلجة (Voiceover) بما يصل إلى 28 لغة مختلفة، ومن بين اللغات المدعومة لغة (Hinglish)، وهي مزيج من اللغتين الهندية والإنجليزية يستخدمه الشباب في الهند بشكل شائع، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى جمهور عالمي.

وتستند المنصة في عملها إلى نموذج (Lipdub 2.0) الذي يقدم مزايا رئيسية تساهم في تحسين جودة إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وهي إنشاء شخصيات افتراضية، وإنشاء توائم رقمية للمستخدمين، ودبلجة الفيديو مع مزامنة حركة الشفاه.

5- أداة (Facticity.AI):

في ظل انتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، تهدف أداة (Facticity.AI)، التي طورتها شركة (AI Seer) الناشئة في سنغافورة والتي أطلقتها خلال شهر يونيو 2024، إلى توفير حل فعال للتحقق من صحة المعلومات.

إذ تتحقق أداة Facticity عبر الإنترنت من الادعاءات الواردة في النصوص ومقاطع الفيديو، وتوفر مراجع وروابط لمصادر موثوقة تدعم أو تُفنِّد هذه الادعاءات، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على المصادر الأصلية وتقييم مصداقيتها بأنفسهم.

كما تشير الاختبارات والشهادات إلى أن أداة (Facticity.AI) تصل دقتها إلى 92% في التحقق من الحقائق، مما يُعدّ تفوقًا كبيرًا على الأدوات المنافسة مثل: Originality.ai، التي تصل دقتها إلى 72% في هذا المجال، وهذا يجعلها أداة قيمة للصحفيين والباحثين وعامة المستخدمين الذين يسعون إلى التحقق من صحة المعلومات المتاحة لهم.

وقد أشاد جاكوب كوزيبات، مراسل (Business Insider) السابق الذي عمل مع Facticity للتحقق يدويًا من فحوصاتها، بمدى قدرتها على التحقق من الحقائق بشكل أسرع من البشر، مما يُبرز كفاءة الأداة وسرعتها في معالجة المعلومات.

6- أداة (Laguna Insight):

أطلقت شركة (لاجونا هيلث) Laguna Health الناشئة خلال شهر أغسطس 2024، أداة (Laguna Insight)، التي تهدف إلى تحسين التفاعلات الهاتفية بين المرضى ومديري الرعاية، الذين غالبًا ما يكونون من الممرضات والممرضين، الذين يقدمون المساعدة للمرضى بعد خروجهم من المستشفى.

إذ تساعد أداة (Laguna Insight) في تقليل النفقات الإدارية من خلال تلخيص المعلومات الرئيسية حول المريض قبل إجراء المكالمات الهاتفية، مما يوفر وقت مديري الرعاية ويمكنهم من التركيز في تقديم الرعاية الفعلية بدلًا من قضاء وقت طويل في البحث عن المعلومات.

كما توفر رؤى لحظية لمديري الرعاية ومشرفيهم حول جوانب مهمة في التواصل، مثل:

التعاطف: تحلل الأداة مستوى التعاطف الذي يظهره مدير الرعاية خلال المكالمة، مما يساعد في تحسين جودة التواصل وبناء علاقة ثقة مع المريض.

تحلل الأداة مستوى التعاطف الذي يظهره مدير الرعاية خلال المكالمة، مما يساعد في تحسين جودة التواصل وبناء علاقة ثقة مع المريض. ملائمة اللغة: تحلل الأداة مدى ملاءمة اللغة المستخدمة في المكالمة مع المريض، مما يساعد في تجنب سوء الفهم وضمان وصول المعلومة بشكل واضح وسهل.

7- منصة (Abridge):

يعاني الأطباء عبئًا كبيرًا من الأعمال الورقية والإدارية، إذ يقضون في المتوسط نحو 15 ساعة أسبوعيًا في هذه المهام، وفقًا لتقرير تعويضات الأطباء لعام 2023 الصادر عن (Medscape). ويؤكد الدكتور شيف راو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Abridge AI)، أن هذه المشكلة تؤثر سلبًا في أداء الأطباء وتثقل كاهلهم.

ولمواجهة هذه المشكلة، طورت شركة (Abridge AI) منصة توثيق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم الحلول التالية:

التسجيل التلقائي للمحادثات: تقوم المنصة بتسجيل المحادثات بين الأطباء والمرضى تلقائيًا (بعد الحصول على موافقة المرضى)، مما يلغي حاجة الأطباء إلى تدوين الملاحظات يدويًا أثناء الفحص.

تقوم المنصة بتسجيل المحادثات بين الأطباء والمرضى تلقائيًا (بعد الحصول على موافقة المرضى)، مما يلغي حاجة الأطباء إلى تدوين الملاحظات يدويًا أثناء الفحص. إنشاء ملخص مُنسق للسجلات الطبية: بعد تسجيل المحادثة، تقوم المنصة بإنشاء ملخص منسق وشامل للسجلات الطبية، مما يوفر وقت الأطباء ويسهل عليهم الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة.

بعد تسجيل المحادثة، تقوم المنصة بإنشاء ملخص منسق وشامل للسجلات الطبية، مما يوفر وقت الأطباء ويسهل عليهم الوصول إلى المعلومات المهمة بسرعة. تحسين دقة السجلات الطبية: من خلال تسجيل المحادثات وتحويلها إلى نصوص، تساعد المنصة في تحسين دقة السجلات الطبية واكتمالها، مما يقلل من احتمالية سوء الفهم أو فقدان المعلومات.

من خلال تسجيل المحادثات وتحويلها إلى نصوص، تساعد المنصة في تحسين دقة السجلات الطبية واكتمالها، مما يقلل من احتمالية سوء الفهم أو فقدان المعلومات. توفير رؤى وتحليلات: تمكن المنصة الأطباء من تحليل المحادثات المسجلة واستخلاص رؤى قيمة حول حالة المرضى وتطورات العلاج.

تمكن المنصة الأطباء من تحليل المحادثات المسجلة واستخلاص رؤى قيمة حول حالة المرضى وتطورات العلاج. التكامل مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية (EMR): تتكامل المنصة بسلاسة مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية المستخدمة في المستشفيات والعيادات، مما يسهل عملية تبادل المعلومات وتحديث السجلات.

8- تطبيق (Whispp):

تقدم شركة (Whispp) الهولندية الناشئة حلًا مبتكرًا للأفراد الذين يعانون إعاقات صوتية واضطرابات في الكلام، وذلك من خلال تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحول الكلام غير الصوتي، مثل: الهمس أو الكلام المتضرر الناتج عن مشاكل في الحبال الصوتية أو اضطرابات الكلام، إلى كلام طبيعي ومسموع لحظيًا.

وقد أطلقت الشركة التطبيق في شهر يناير 2024 خلال مشاركتها في معرض (CES 2024)، لمساعدة المستخدمين الذين يعانون صعوبات في الكلام في إجراء محادثات طبيعية مع تأخير ضئيل للغاية للحفاظ على سلاسة المحادثة وجعلها طبيعية قدر الإمكان. كما لا يعتمد التطبيق على لغة محددة، مما يجعله قابلًا للاستخدام مع مختلف اللغات واللهجات.

وعلاوة على ذلك، يتيح التطبيق للمستخدمين توفير تسجيلات سابقة لأصواتهم (قبل حدوث الإعاقة أو الاضطراب) ليقوم بإعادة إنشاء صوتهم الأصلي واستخدامه في تحويل الكلام، مما يضيف لمسة شخصية للمحادثة.

9- أداة (البحث العميق) Deep Research من جوجل:

أطلقت جوجل خلال شهر ديسمبر 2024 أداة جديدة ومبتكرة في إصدار (Gemini Advanced) تُسمى (البحث العميق) Deep Research، وتسمح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث شاملة حول أي موضوع يختارونه.

وتتميز عملية البحث عند استخدام أداة (Deep Research) بأنها متعددة المراحل، إذ يقوم روبوت (Gemini) بوضع خطة بحث مفصلة، وجمع المعلومات من مصادر متنوعة عبر الإنترنت، ثم يحلل هذه المعلومات ويقدم لك تقريرًا واضحًا وموجزًا، كما يمكنك تخصيص هذه الخطة وتعديلها حسب احتياجاتك، مما يضمن الحصول على نتائج دقيقة ومخصصة. وفي النهاية، سيُنشئ تقريرًا يمكنك تصديره إلى (Google Docs) يحتوي على نقاط رئيسية وروابط للمصادر إذا كنت تريد التعمق أكثر.

وتُعدّ (Deep Research) الأداة المثالية إذا كنت رائد أعمال تطلق مشروعًا صغيرًا وترغب في إجراء تحليل سريع للمنافسين وتوصيات بالمواقع المناسبة، أو إذا كنت مسوقًا تبحث في حملات تسويقية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس مدى نجاح التخطيط لعام 2025.