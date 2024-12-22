جوجل تتيح تلخيص ملفات PDF بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الملفات

بدأت جوجل إتاحة ميزة “اسأل عن ملف PDF هذا” في تطبيقها الشهير لإدارة الملفات “Files by Google“، وذلك بعد أشهر من إعلانها تلك الميزة خلال مؤتمر المطورين I/O 2024.

وتهدف تلك الميزة إلى تلخيص ملفات PDF الطويلة، مما يتيح للمستخدمين استعراض المستندات الطويلة بسهولة وسرعة.

وتتطلب الميزة الجديدة توفر اشتراك “Gemini Advanced” المأجور، وتعيين Gemini كمساعد افتراضي في الجهاز، بالإضافة إلى تثبيت نظام أندرويد 15 في الجهاز.

وظهرت تلك الميزة أول مرة مع مزايا أخرى صممتها جوجل للإجابة عن أسئلة محددة تتعلق بالتطبيقات المختلفة أو مقاطع الفيديو في يوتيوب وغيرها من التطبيقات الشهيرة، وهي تشبه ميزة أخرى متاحة بالفعل في تطبيق أدوبي الشهير لقراءة ملفات PDF.

ويتضمن التحديث الأخير لتطبيق “Files by Google” هذه الخاصية، وفقًا لسجل التغييرات المنشور في متجر جوجل بلاي.

وعند توفر تلك الميزة، سوف يتمكن المستخدمون من الوصول إليها عبر تشغيل مساعد Gemini في أثناء فتح ملف PDF في تطبيق جوجل.

وأفاد مستخدمون بأن الميزة بدأت بالوصول إليهم. ومع ذلك، فإنها ما زالت غير متاحة للجميع حتى الآن، إذ تتيحها جوجل بنحو تدريجي.

وتُعد هذه الإضافة بمنزلة أداة مساعدة للمستخدمين، خاصةً أولئك الذين يتعاملون مع عدد كبير من المستندات يوميًا، كما أنها تأتي بعد تحديث آخر لتطبيق “Files by Google” تضمن إتاحة قارئ ملفات PDF مدمج، مما يعزز مكانة التطبيق كأداة شاملة لإدارة الملفات، ويغني عن تثبيت تطبيقات أخرى.