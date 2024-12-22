تقرير.. الكشف عن هواتف آيفون المؤهلة للترقية إلى نظام iOS 19 القادم

أفادت تقارير حديثة بأن كافة هواتف آيفون التي تدعم نظام iOS 18 حاليًا ستكون مؤهلة للترقية إلى الإصدار القادم iOS 19.

وأفاد الموقع الفرنسي “آيفون سوفت” نقلًا عن مصادره في شركة آبل بأن آبل لا تنوي إسقاط الدعم عن أي من هواتف آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 18.

وبناءًا على ذلك، وفي حال صحة ذلك التقرير، فإن هواتف آيفون XS وآيفون XS Max وآيفون XR، التي أُطلقت في عام 2018، بالإضافة إلى هواتف آيفون 11 وما بعدها، ستكون مؤهلة للترقية إلى نظام iOS 19.

ومع ذلك، قد لا تتمكن الهواتف القديمة نسبيًا من تشغيل كافة مزايا النظام الجديد، وهو أمر شائع في تحديثات آبل السنوية خلال الأعوام الأخيرة، إذ باتت توفر بعض المزايا بنحو حصري للإصدارات الجديدة.

ومن جهة أخرى، فإن بعض أجهزة آيباد القديمة نسبيًا قد لا تكون مؤهلة للترقية إلى نظام iPadOS 19. على سبيل المثال: لن توفر آبل النظام الجديد للجيل السابع من جهاز آيباد الأساسي، الصادر في عام 2019 بمعالج A10، وفقًا للتقرير.

ومن المتوقع أن تُصدر آبل النسخ التجريبية من نظامي iOS 19 و iPadOS 19 للمطورين في يونيو المقبل خلال مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2025) كما هو معتاد، على أن تتوفر النسخ المستقرة للجميع في سبتمبر.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت سابقًا إلى أن النظام الجديد سوف تُطلق مزاياه تدريجيًا، على غرار ما فعلته آبل مع مزايا الذكاء الاصطناعي في iOS 18.

ويُتوقع أن يكون نظام iOS 19 أقل ثراءً بالمزايا مقارنة بنظام iOS 18، باستثناء التحسينات المرتبطة بتقنيات “Apple Intelligence”، التي ما زالت تتيحها آبل بنحو تدريجي منذ إطلاق نظام iOS 18 قبل عدة أشهر.