بسبب مخاوف أمنية.. ألبانيا تحظر تيك توك لمدة قدرها عام

أعلنت الحكومة الألبانية حظر تطبيق تيك توك لمدة لا تقل عن عام، وفقًا لما ذكرته صحف ووسائل إعلام محلية.

وأوضح رئيس الوزراء إيدي راما القرار خلال لقاءٍ له مع معلمين وأولياء أمور في العاصمة الألبانية تيرانا. ولم تعلّق المنصة على قرار الحظر المفاجئ حتى الآن.

وأكد راما أن تنفيذ الحظر سوف يستغرق مدة تتراوح بين 6 و 8 أسابيع بدايةً من يناير 2025، مضيفًا أنه “لن يكون هناك وجود لتطبيق تيك توك في جمهورية ألبانيا”.

واتهم راما وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً تيك توك، بتغذية العنف بين الشباب داخل المدارس وخارجها. وأوضح أن المشكلة تؤثر سلبًا في المجتمع ككل.

ويأتي الحظر بعد حادث مأساوي وقع في نوفمبر الماضي، إذ طعن فتى زميله البالغ من العمر 14 عامًا حتى الموت.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادثة جاءت بعد مشادات بين الفتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ظهور مقاطع فيديو عبر تيك توك تخص الجريمة.

ويأتي الحظر أيضًا في ظل تزايد التحذيرات العالمية من انتهاك الخصوصية والأخطار الأمنية المتعلقة بتطبيق تيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية.

ولا يقتصر الحظر على ألبانيا فقط؛ ففي الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن في أبريل الماضي قانونًا يسمح بحظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة لمستثمر أمريكي، ومن المقرر أن يُطبق ذلك الحظر في يناير المقبل.

ومن جانبها، ترفض شركة بايت دانس بيع التطبيق بسبب القيود التي تفرضها القوانين الصينية، والتي تمنع الشركات المحلية من بيع خوارزميات البرمجيات الخاصة بها لشركات أجنبية.