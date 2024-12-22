أسوس تكشف عن NUC 14 Pro AI: أول حاسوب صغير من فئة كوبايلوت بلس

أعلنت شركة أسوس حاسوبها الصغير الجديد NUC 14 Pro AI، وهو أول حاسوب صغير مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، والمعروفة باسم Copilot Plus.

ويأتي الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra الجديدة وتصميم يشبه حاسوب آبل M4 Mac Mini.

وكانت أسوس قد عرضت هذا الجهاز خلال معرض IFA في سبتمبر الماضي، لكنها الآن كشفت المزيد من التفاصيل التقنية دون الإفصاح عن موعد الإطلاق أو السعر.

ويتوفر حاسوب NUC 14 Pro AI بعدة تكوينات للمعالج، تبدأ بمعالج Core Ultra 5 226V مع ذاكرة عشوائية مدمجة قدرها 16 جيجابايت، وصولًا إلى معالج Core Ultra 9 288V مع ذاكرة عشوائية قدرها 32 جيجابايت.

ويقدم الجهاز أداءً فائقًا يصل إلى 67 تريليون عملية في الثانية (TOPS) في وحدة معالجة الرسوميات (GPU) و 48 تريليون عملية في الثانية في وحدة معالجة الذكاء الاصطناعي (NPU)، كما يدعم الجهاز أقراص NVMe SSD للتخزين بسعات تتراوح بين 256 جيجابايت و 2 تيرابايت.

ويتميز الجهاز بحجمه الصغير، إذ تبلغ أبعاده 130 ملم طولًا و 130 ملم عرضًا و 34 ملم ارتفاعًا، وهو بذلك أنحف من جهاز Mac Mini الذي يبلغ ارتفاعه 50 ملم.

ويتضمن التصميم عددًا من المزايا البارزة، ومنها مستشعر للبصمات في الجزء العلوي وزر Copilot في الأمام للتفاعل الصوتي مع مساعد مايكروسوفت الذكي.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على منفذي USB-A في الأمام والخلف، ومنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ سماعات الرأس، ومنفذ إيثرنت، ومنفذ HDMI. ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4.

ومن المنتظر إطلاق الجهاز مطلع عام 2025 المقبل، ولا تتوفر أي تفاصيل حاليًا حول السعر.