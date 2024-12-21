جوجل كروم يتصدى لعمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

كشفت جوجل عن ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف محاولات الاحتيال في أثناء تصفح الويب عبر متصفحها الشهير كروم.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية من متصفح جوجل كروم (Chrome Canary)، فإن الميزة الجديدة تتيح تحليل صفحات الويب باستخدام نموذج لغوي كبير (LLM) يعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في جهاز المستخدم، وذلك بغرض اكتشاف محاولات الاحتيال المحتملة.

وتعمل هذه التقنية عبر أنظمة ماك وويندوز ولينكس في الحواسيب، وتتيح تحليل النصوص واكتشاف الآليات الضارة، مثل الإلحاح الوهمي أو الروابط المشبوهة.

وعلى سبيل المثال: عند زيارة صفحة احتيالية تدّعي أنها تقدّم دعمًا تقنيًا من مايكروسوفت، وتطلب الاتصال برقم معين، فإن هذه الأداة يمكنها تحليل اللغة المستخدمة، واكتشاف عناصر الخداع، ثم تحذير المستخدم من التفاعل مع الصفحة أو مشاركة معلومات شخصية.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة قيد الاختبار حاليًا في إصدار كروم التجريبي، ويُرجّح أن تكون امتدادًا لخاصية الحماية المُحسّنة المدمجة بالفعل في المتصفح.

وكانت جوجل قد أعلنت حديثًا تحديث ميزة الحماية المحسّنة لتصبح معززة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر حماية فورية ضد المواقع الخطِرة والتحميلات المُلغّمة والإضافات الضارة.

وما زالت هذه الأدوات حتى الآن قيد الاختبار، ولم تعلن جوجل موعدًا محددًا لإطلاقها رسميًا.

وفي سياق متصل، قدّمت جوجل تحديثًا لنموذج الذكاء الاصطناعي في خدمة البريد الإلكتروني جيميل من أجل التصدي لمحاولات الاحتيال، كما أضافت حديثًا ميزة اكتشاف الاحتيال في الوقت الفعلي إلى تطبيق الاتصال “جوجل فون” في نسخته التجريبية في أجهزة أندرويد. وتعمل هذه الميزة في الخلفية على فحص المكالمات المجهولة، وتحذير المستخدمين من أي نشاط قد يكون احتياليًا.