جوجل تختبر ميزة “التعديلات السريعة” لتحسين الصور قبل مشاركتها

تعمل جوجل على تطوير ميزة جديدة في خدمة الصور التابعة لها تُسمى “التعديلات السريعة Quick Edits”، وهي ميزة تتيح للمستخدمين إجراء تحسينات بسيطة وسريعة على الصور قبل مشاركتها، وفقًا لتقرير نشره موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني.

وتظهر الميزة عند الضغط على زر “المشاركة” في تطبيق صور جوجل، إذ يمكن للمستخدم تعديل الصور باستخدام أدوات بسيطة.

ومن الخيارات المتاحة في الميزة الجديدة خيار “الاحتفاظ بالأصل” الذي يسمح بإرسال الصورة دون تعديل، وخيار “تحسين” لتعديل ألوان الصورة لتصبح أكثر وضوحًا مع تحسين الظلال والمناطق الداكنة، وخيار “القص” لقص الصورة بالأدوات نفسها المتوفرة في وضع التحرير الكامل في التطبيق.

وتعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل، وتُظهر نتائج مشابهة لميزة “التحسين التلقائي” في التطبيق، ويستطيع المستخدم التحقق من التعديلات عبر الضغط المطوّل على الصورة لمعاينة النسخة الأصلية.

ويمكن استخدام ميزة “التعديلات السريعة” على صور متعددة دفعة واحدة قبل إرسالها، وتُعد هذه الميزة جزءًا من جهود جوجل لتحسين تجربة مشاركة الصور، إذ أعادت تصميم شاشة المشاركة أيضًا في نظام أندرويد 14 في أجهزة بكسل.

وحتى الآن، لم تؤكد جوجل موعد إطلاق هذه الميزة على نطاق أوسع، لكن من المتوقع أن تصل إلى العديد من الهواتف الذكية قريبًا.

وتواصل جوجل تحسين تطبيق صور الخاص بها ليصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، في ظل اعتماد فئة واسعة من المستخدمين عليه في تخزين الصور وتنظيمها وتحريرها.