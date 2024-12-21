تدعم العربية.. جوجل توسّع إتاحة أداة البحث العميق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل توسيع إتاحة أداة البحث العميق “Deep Research” عبر نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini، لتضم 40 لغة إضافية، ومنها اللغة العربية.

ويأتي هذا التوّسع بعد إطلاق الأداة في وقت سابق من الشهر الجاري للمشتركين في خطة Gemini Advanced المأجورة، إذ تتيح لهم الاستفادة من أداة البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وكانت أداة Deep Research متوفرة فقط باللغة الإنجليزية لمشتركي خدمة Gemini Advanced، وتعمل الأداة من خلال طلب المستخدم من Gemini البحث في موضوع معين، إذ يُنشئ الروبوت “خطة بحث متعددة الخطوات” يمكن للمستخدم تعديلها أو الموافقة عليها. وأوضحت جوجل أن عملية البحث تبدأ بجمع “المعلومات المهمة” من الإنترنت، تليها عمليات بحث متعلقة بالموضوع نفسه، وهي عملية تُكرر عدة مرات للحصول على نتائج دقيقة وشاملة.

وعند اكتمال البحث، تقدّم الأداة تقريرًا يضم أبرز النتائج مدعومة بروابط للمصادر الأصلية، ويمكن للمستخدمين طلب توضيحات إضافية حول بعض النقاط أو تعديل التقرير، مع إمكانية تصديره إلى مستندات جوجل في ملف نصي.

وبالإضافة إلى العربية والإنجليزية، تدعم الأداة الآن لغات أخرى مثل الصينية والفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والإسبانية وغيرها.

وأوضح جولس والتر، مدير منتجات الأسواق الدولية في تطبيق Gemini، أن الشركة تعمل مع فرق محلية لتقييم البيانات وتحسين جودتها، وأكّد أن هناك برامج لاختبار النماذج وضمان الجودة من وجهة نظر محلية.

وتأتي هذه التطورات ضمن جهود جوجل لتعزيز دقة Gemini وأدائه على مستوى عالمي، مع التركيز على تقديم تجربة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات المستخدمين بمختلف اللغات.