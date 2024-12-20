منعًا للخداع.. يوتيوب تكافح العناوين المُضللة لمقاطع الفيديو

أعلنت منصة يوتيوب إطلاق سياسة جديدة تهدف إلى الحد من انتشار مقاطع الفيديو التي تستخدم عناوين أو صورًا مصغرة مُضللة، في ظاهرة تُعرف بـ”الإغراء الزائف Egregious Clickbait”.

وتهدف هذه السياسة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال إزالة المحتوى الذي يعد بشيء في العنوان أو الصورة المُصغّرة، لكنه لا يقدّمه في الفيديو الفعلي.

وأوضحت المنصة في منشور رسمي أن هذه الحملة سوف تستهدف بنحو خاص مقاطع الفيديو التي تتناول الأخبار أو الأحداث الجارية.

وعلى سبيل المثال: إذا كان عنوان الفيديو “استقالة الرئيس” في حين أن الفيديو لا يتناول هذا الموضوع، فسيكون عرضة للإزالة.

وينطبق الأمر أيضًا على مقاطع الفيديو التي تحمل عناوين مثل “أهم الأخبار السياسية” دون تقديم أي تغطية حقيقية.

وتهدف يوتيوب إلى منح صانعي المحتوى فرصة للتأقلم مع القواعد الجديدة، إذ ستبدأ بإزالة مقاطع الفيديو المضللة دون فرض عقوبات على القنوات في البداية.

يُذكر أن تطبيق هذه السياسات الجديدة سيبدأ تدريجيًا في الهند خلال الأشهر المقبلة قبل أن تعممها المنصة عالميًا.

وشهدت منصة يوتيوب، التي تُعد أداة قيّمة للتعلم والعمل والترفيه، ارتفاعًا في استخدام العناوين المضللة لجذب المشاهدات، مما أثر في مصداقية المحتوى.

وتؤكد المنصة أن هذه السياسة تستهدف تعزيز الأخلاقيات المهنية لصانعي المحتوى، خاصةً مع تزايد الاعتماد على المنصة كمصدر دخل للكثيرين.

وتوفر هذه الخطوة مرحلة انتقالية لمساعدة القنوات على تعديل ممارساتها وضمان تقديم محتوى يعكس العناوين والصور المصغرة بنحو دقيق.