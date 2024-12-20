جوجل تعتزم إطلاق وضع “الذكاء الاصطناعي” في محرك البحث

تعمل شركة جوجل على إضافة ميزة جديدة تحمل اسم “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” إلى محرك البحث الخاص بها، وفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين خيار التبديل إلى وضع الذكاء الاصطناعي من خلال زر يظهر في أعلى صفحة النتائج، مما يوفر تجربة مشابهة لتفاعل المستخدمين مع روبوت الدردشة “Gemini” الخاص بها.

وبحسب التقرير، سيظهر تبويب “AI Mode” بجانب التبويبات الحالية، مثل “الكل” و”الصور” و “مقاطع الفيديو” و”التسوق”.

وعند استخدام هذا الوضع، ستظهر للمستخدمين إجابات مدعومة بروابط لمواقع ويب ذات صلة بعبارة البحث، إضافةً إلى شريط بحث مخصص للسماح بطرح المزيد من الأسئلة أو المتابعة مع الإجابة.

وكان موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني قد رصد في وقت سابق من الشهر الجاري نسخة تجريبية من تطبيق جوجل تتضمن وضع الذكاء الاصطناعي، كما كشفت تقارير أخرى عن رموز برمجية تشير إلى إمكانية استخدام الصوت لطرح الأسئلة ضمن هذا الوضع. ولم تُصدر جوجل تعليقًا رسميًا حول تلك الميزة حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط متزايدة من منافسين مثل شركة OpenAI، التي أتاحت حديثًا ميزة البحث لمستخدمي ChatGPT، بالإضافة إلى خدمات البحث بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity.

وتسعى جوجل من خلال هذه الإضافة إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث، خاصةً بعد تقديمها ملخصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي “AI Overviews” لبعض الاستفسارات، وتوسيع نطاق هذه الميزة إلى العديد من الدول في أكتوبر الماضي. ومع ذلك، لم تلقَ تلك الميزة قبولًا واسعًا حتى الآن.