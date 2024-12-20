من البرمجة إلى الملاحظات.. ChatGPT يقدّم مزايا جديدة للحواسيب الشخصية

أعلنت شركة OpenAI توسيع نطاق تكامل تطبيق ChatGPT في الحواسيب مع المزيد من التطبيقات الخارجية، ودعم ميزة “الوضع الصوتي المتقدم” للتفاعل معها.

ويأتي هذا التحديث كجزء من إستراتيجية OpenAI لجعل ChatGPT أقرب إلى التحكم الكامل في أجهزة المستخدمين.

وأعلنت الشركة دعم ChatGPT بعض برامج البرمجة وبيئات التطوير المتكاملة (IDEs) لدعم المطورين الذين يعتمدون على التطبيق في البرمجة، ومنها Warp و IntelliJ IDEA و PyCharm، بالإضافة إلى VS Code وغيرها.

ولم تقتصر التحديثات على التطبيقات البرمجية فقط؛ فقد أعلنت الشركة تكامل ChatGPT أيضًا مع تطبيقات تدوين الملاحظات في الحواسيب، مثل Apple Notes و Notion و Quip، كما أصبح “الوضع الصوتي المتقدم” قادرًا على استخدام هذه التطبيقات مع مراعاة سياق الملاحظات التي يعمل عليها المستخدم.

وأكّدت OpenAI أن المستخدمين بحاجة إلى منح تطبيق ChatGPT إذنًا صريحًا للوصول إلى هذه التطبيقات.

وأوضح “كيفين وايل”، رئيس المنتجات في OpenAI، قائلًا: “مع تطور نماذجنا، سيصبح ChatGPT قادرًا على تنفيذ أكثر من مجرد الإجابة عن الأسئلة، بل سيبدأ تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم”.

وأضاف وايل أن تطبيقات الحاسوب تشكّل محورًا رئيسيًا لهذه التحولات، مشيرًا إلى أن التطبيقات المكتبية توفر إمكانيات أوسع مقارنة بتطبيقات المتصفح، كما أفاد بوجود خطط مستقبلية أخرى ستعلنها الشركة خلال عام 2025.

وتتيح OpenAI لـ ChatGPT إمكانية رؤية شاشة المستخدم ومساعدته في تنفيذ المهام المكتبية بنحو آلي، وهي خطوة ستجعل ChatGPT أقرب إلى ميزة “Claude Computer Use” التي تطوّرها شركة أنثروبيك.

وتتوفر المزايا الجديدة في التطبيق المُخصص لنظام ماك macOS للمشتركين في خطط Plus و Pro و Team و Enterprise و Edu، ولم تكشف الشركة عن موعد إتاحة تلك المزايا لنظام ويندوز حتى الآن.