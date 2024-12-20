إنستاجرام تعلن أداة جديدة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إنستاجرام إضافة أداة مبتكرة لتحرير مقاطع الفيديو مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل عملية تحرير الفيديو على المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة احترافية في هذا المجال.

وتعتمد الأداة الجديدة على نموذج Movie Gen الذي طورته شركة ميتا، وفقًا لما أعلنه رئيس إنستاجرام، آدم موسيري.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في إنستاجرام، أوضح موسيري أن هذه الأداة ستتيح للمستخدمين تعديل مقاطعهم بطرق مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمكن إجراء التعديلات عبر إدخال أوامر نصية بسيطة، مما يجعل الأداة مناسبة للمبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في تحرير الفيديو.

واستعرض موسيري في الفيديو بعض إمكانيات الأداة، إذ يمكن تعديل الخلفيات وإضافة تغييرات بصرية بنحو سلس على طريقة البرامج الاحترافية. وأظهر الفيديو نتائج أكثر سلاسة وجودة مقارنةً ببعض المقاطع التي أُنتجت عبر الذكاء الاصطناعي في الماضي.

ولم تعلن ميتا موعدًا محددًا لإطلاق الأداة، لكن موسيري أشار إلى أن الشركة تخطط لإتاحتها خلال العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية ميتا لتوسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها المختلفة، ويُعد نموذج Movie Gen جزءًا من جهود الشركة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الفيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، طوّرت الشركة أدوات أخرى مثل Meta AI، وهو مساعد رقمي قادر على الإجابة عن الأسئلة وتحرير الصور في منصات ميتا المختلفة، مثل إنستاجرام وواتساب وفيسبوك.

وتواجه ميتا منافسة قوية من شركات أخرى مثل OpenAI ونموذجها Sora، بالإضافة إلى نموذج Firefly Video من شركة أدوبي، ونموذج Veo من جوجل. لذا، تسعى الشركة إلى تعزيز حضورها بسرعة في هذا المجال، وإظهار التزامها بتقديم تقنيات مبتكرة لمستخدميها.