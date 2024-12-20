آبل تُنهي النسخ الاحتياطي عبر آي كلاود في الأجهزة القديمة

أعلنت شركة آبل إنهاء دعم خدمة النسخ الاحتياطي عبر حسابات آي كلاود iCloud في الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 8 أو الإصدارات الأقدم.

ووفقًا لبيانٍ سابق للشركة، فإنه يُشترط الآن استخدام نظام iOS 9 أو أحدث للاستفادة من خدمات النسخ الاحتياطي عبر آي كلاود.

وحتى في ظل توقف الخدمة، يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تعمل بنظام iOS 8 – أو الإصدارات السابقة – إجراء نسخ احتياطي يدوي عبر حواسيب ماك أو ويندوز.

وأما الأجهزة القادرة على الترقية إلى إصدارات أحدث من نظام iOS، فسيُتاح لها استعادة إمكانية النسخ الاحتياطي عبر آي كلاود بمجرد الترقية.

ويُعد الإصدار العام الأخير لنظام iOS حاليًا هو إصدار 18.2، وهو يوفر مزايا جديدة وتحسينات متعددة لتحسين تجربة المستخدم.

ويدعم هذا الإصدار كافة هواتف آيفون التي أُطلقت منذ عام 2018، بدءًا من آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR. وأما أحدث إصدارات نظام iPadOS (إصدار 18.2)، فيدعم الأجهزة اللوحية بدءًا من الجيل السابع من آيباد، الذي أُطلق عام 2019.

واعتمدت آبل على تقنية CloudKit بدءًا من نظام iOS 9 لتوفير بنية تحتية قوية لإدارة النسخ الاحتياطية عبر آي كلاود، وتُتيح هذه التقنية للمطورين إدارة البيانات بالإضافة إلى تفاعلات المستخدمين داخل تطبيقاتهم بسهولة.

وتتميز CloudKit بقدرتها على تخزين البيانات بنحو آمن في آي كلاود، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى معلوماتهم بسلاسة عبر مختلف أجهزتهم، كما تُوفر خيارات تخزين متنوعة، مثل قواعد البيانات العامة والخاصة، لضمان التحكم الكامل في مستوى رؤية البيانات وحقوق الوصول إليها.

وتُبسّط CloudKit عملية المصادقة عبر حسابات iCloud، مما يُسهّل على المستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات باستخدام بيانات حسابات آبل (Apple ID) الخاصة بهم.

وتقلل هذه الميزة تعقيد إنشاء حسابات جديدة أو تذكر كلمات مرور إضافية، مما يُعزز تجربة المستخدم.

وفي حال استخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد حديث، فلن تؤثر هذه التغييرات فيها. وأما في حال امتلاك جهاز متضرر، فسوف يتعين شراء جهاز حديث.