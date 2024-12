GitHub تطرح نسخة مجانية من Copilot للمطورين

أعلنت منصة المطورين GitHub، المملوكة لشركة مايكروسوفت، إطلاق نسخة مجانية من أداة الذكاء الاصطناعي Copilot للمطورين لمساعدتهم في كتابة التعليمات البرمجية.

وستُدمج هذه الأداة بنحو افتراضي مع محرر الأكواد Visual Studio Code الشهير من مايكروسوفت. وقد كانت الأداة تتطلب سابقًا اشتراكًا شهريًا يبدأ من 10 دولارات، باستثناء الطلاب والمعلمين والمساهمين في تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر الذين حصلوا على وصول مجاني إليها.

وكشفت GitHub عن تجاوز عدد المطورين في منصتها حاجز 150 مليون مطوّر، مقارنةً بـ 100 مليون مطوّر في أوائل عام 2023.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة GitHub، توماس دوهمكي، أن إطلاق النسخة المجانية خطوة طبيعية ضمن سلسلة مبادرات لجعل أدوات GitHub أكثر توفرًا، مشيرًا إلى إطلاق المنصة العديد من المزايا والخدمات بنحو مجاني خلال السنوات الأخيرة.

وتستهدف النسخة المجانية من Copilot المستخدمين غير المتفرغين، وهي لا تُخصص للمشاريع الكبيرة، ويحصل المستخدمون على ما يصل إلى 2000 اقتراح برمجي شهريًا، ويُحسب كل اقتراح، سواء قبله المستخدم أو رفضه، ضمن الحد المسموح به.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح النسخة المجانية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل Claude 3.5 Sonnet من شركة أنثروبيك و GPT-4o من OpenAI، في حين يتضمن الاشتراك المأجور خيارات أوسع مثل نموذج Gemini 1.5 Pro من جوجل، وهو نموذج يتمتع بقدرات متقدمة في البرمجة.

وأما ميزة Copilot Chat، فسوف تقتصر على 50 رسالة دردشة شهريًا في النسخة المجانية، وتعمل النسخة المجانية عبر منصات تحرير متعددة مثل VS Code و Visual Studio و JetBrains، بالإضافة إلى موقع GitHub.com.

وأكد دوهمكي أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المزيد من المطورين حول العالم، خاصةً في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مثل البرازيل والهند وباكستان، إذ قد تكون تكلفة الاشتراك عائقًا. وقال: “نطمح إلى الوصول إلى مليار مطور عالميًا، ونريد إزالة أي حواجز تمنع المطورين من الاستمتاع بفرصة بناء البرمجيات”.

GitHub Copilot Free for VS Code has arrived. pic.twitter.com/DVChR5Shub

— Satya Nadella (@satyanadella) December 18, 2024