هواوي تزيح آبل عن الصدارة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء

نجحت شركة هواوي في التفوق على آبل لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال الربع الثالث من عام 2024، وفقًا للبيانات التي نشرتها مؤسسة IDC لأبحاث السوق.

وحققت الشركة الصينية نموًا استثنائيًا في مبيعاتها بنسبة بلغت 44.3%، إذ استطاعت بيع 23.6 مليون وحدة، مدعومة بإطلاق عدد من الإصدارات الجديدة من منتجاتها، ويأتي هذا الإنجاز في ظل نمو قوي للسوق الصينية التي أصبحت السوق الكُبرى عالميًا في هذا المجال.

ويُعزى نجاح هواوي إلى إطلاقها منتجات مبتكرة مثل ساعة Huawei Watch D2 التي توفر قياس ضغط الدم على نحو مماثل للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى ساعاتها الذكية المختلفة، مثل GT5 و GT5 Pro.

وأظهرت أحدث بيانات مؤسسة IDC أن مبيعات ساعة آبل الذكية “Apple Watch” قد تراجعت بنسبة قدرها 12.8% في الربع الثالث من عام 2024 لتصل إلى 22.5 مليون وحدة مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

ومع ذلك، ما زالت آبل متقدمة قليلًا على هواوي إذا اُستُبعدت الأساور الذكية من تلك الأرقام.

واحتلت شاومي المركز الثالث بعد بيع 20.5 مليون وحدة بحصة سوقية بلغت 14.7%، ويعود هذا النجاح إلى شعبية سوارها الذكي، وساعاتها الذكية الجديدة، مثل ساعة Xiaomi Watch S4.

وأما سامسونج، فقد سجلت نموًا بنسبة قدرها 24.3% مع مبيعات بلغت 11.5 مليون وحدة وحصة سوقية قدرها 8.3%، ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنوع منتجاتها، التي تتراوح بين الأسوار الرياضية المنخفضة التكلفة والساعات الذكية المرتفعة الثمن.

وتواجه آبل تحديات في السوق مع استمرار المنافسة الشديدة من الشركات الأخرى، وخاصةً في الأسواق الكبرى مثل الصين، التي تشهد إقبالًا متزايدًا على الأجهزة القابلة للارتداء، بفضل الابتكارات التقنية وتحسين وظائف مراقبة الصحة.