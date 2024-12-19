نهاية مشروع التجديد السنوي.. آبل تتخلى عن فكرة بيع هواتف آيفون بالاشتراكات

كشفت مصادر مطلعة أن شركة آبل تخلت عن فكرة إطلاق خدمة الاشتراك السنوي في هواتف آيفون، التي كان من شأنها أن تسمح لعملائها بالحصول على هاتف آيفون جديد كل عام، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكانت آبل تسعى إلى تغيير الطريقة التي يشتري بها عملاؤها هواتف آيفون، وقد كانت الفكرة التي عملت عليها آبل تستند إلى تحويل امتلاك هواتف آيفون إلى تجربة مشابهة للاشتراك في التطبيقات، إذ يدفع العملاء رسومًا شهرية، ويحصلون على هواتف جديدة كل عام.

وكان من المفترض أن تعمل الخدمة على النحو التالي: بدلًا من دفع ثمن هاتف آيفون دفعة واحدةً أو عبر نظام تقسيط، يحصل العملاء على الهاتف الجديد ثم يدفعون رسومًا شهرية تُضاف إلى حساب آبل نفسه الذي يستخدمونه لتنزيل التطبيقات والاشتراك في الخدمات، ثم يتمكنون من استبدال هواتف آيفون كل عام، والحصول على هاتف جديد.

وعندما بدأت آبل العمل على تلك الخدمة قبل بضع سنوات، كانت تهدف إلى بيع المزيد من هواتف آيفون وتحقيق إيرادات أكبر من المنتج الذي يشكّل أكبر مصدر دخل لها، كما أرادت الشركة تعزيز ارتباط المستخدمين بمنظومة أجهزتها وأنظمتها.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل كانت تعمل على هذه الخدمة منذ عام 2022، لكنها تأجلت بسبب مشكلات برمجية ومخاوف تنظيمية، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، نظرًا إلى سرية المعلومات، طِبقًا لبلومبرغ.

وكانت تلك الخدمة ستنافس – وربما تزعج – شركاء آبل، وخاصةً شركات الاتصالات التي تعتمد بنحو متزايد على برامج التقسيط والعروض الترويجية لبيع هواتف آيفون والاحتفاظ بالعملاء.

وجاء هذا القرار بعد أشهر من إيقاف آبل خدمة “الدفع لاحقًا Apple Pay Later”، التي أُغلقت بنحو مفاجئ بعد مدة وجيزة من إطلاقها الكامل، وهي خدمة كانت تتيح لعملاء الشركة شراء المنتجات، ثم دفع ثمنها على أقساط متعددة.

ومع إلغاء آبل خططها لإطلاق خدمة الاشتراك السنوي في هواتف آيفون، فإنها تواصل تقديم خيارات تقسيط مرنة تتيح للعملاء دفع تكلفة هواتف آيفون على مدد متفاوتة قد تصل إلى 24 شهرًا.