مراجعة شاملة لهاتف هواوي Mate X6 القابل للطي الجديد

Mate X6 هو أحدث هاتف قابل للطي من شركة هواوي، ويتميز بتصميم مميز، ونظام كاميرا احترافي، وهو منافس قوي لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 القابل للطي.

يعمل هذا الهاتف بمعالج قوي وبنظام التشغيل HarmonyOS الجديد الخاص بتشغيل أجهزة هواوي، ويُعد مناسبًا لهواة التصوير، ولمن يستخدمون الهاتف للمهام المتعددة، فهو يدعم العمل على أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، كما أن شاشته الداخلية الكبيرة تعد مناسبة للعمل، ولبث المحتوى المرئي، وقراءة الكتب الإلكترونية.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد قابل للطي، فإن هاتف هواوي Mate X6 من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها، ويمكنك تعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في المراجعة التالية:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Huawei Mate X6 بتصميم أنيق ونحيف بسمك يبلغ 4.6 ملم فقط عند فتحه، ويبلغ 9.9 ملم عند الطي، ويزن الهاتف 239 جرامًا. ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والرمادي والأحمر.

يأتي هذا الهاتف في هيكل مصنوع من مواد متينة تشمل إطارًا من الألمنيوم وظهرًا يتوفر إما من الزجاج اللامع أو الجلد الصناعي الفاخر. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تصنيف IPX8 لمقاومة الماء. وقد أضافت هواوي طبقة حماية إلى الشاشة الخارجية تُسمى Kunlun، لتوفير مقاومة مُحسّنة للصدمات والخدوش، وحسّنت الشركة آلية الطي لتكون أكثر سلاسة عند الفتح والإغلاق.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشات، تأتي الشاشة الداخلية الكبيرة من نوع LTPO OLED ويبلغ مقاسها 7.93 بوصات، وتوفر تجربة مشاهدة غامرة، مع ألوان زاهية ونسبة تباين عالية. وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتبلغ ذروة السطوع 1800 شمعة في المتر المربع.

وأما الشاشة الخارجية، فيبلغ حجمها 6.45 بوصات، وتوفر وضوحًا عاليًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة بفضل سطوعها الذي يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف Mate X6 بمعالج Kirin 9020 الذي يأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Maleoon 920، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.3 الذي يقدم واجهة مستخدم مُحسنة وسهولة في التخصيص.

يتوفر الهاتف بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية؛ إذ يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وأما ذاكرة التخزين الداخلية، فتصل سعتها إلى واحد تيرابايت.

يمتاز هذا الهاتف بالأداء القوي والسلس، وهو مناسب للمهام المتعددة، كما أنه مناسب للمهام الثقيلة كتحرير مقاطع الفيديو، واللعب بألعاب الفيديو، ولن تواجه أي مشكلات متعلقة بارتفاع حرارة الهاتف في أثناء أداء المهام الكثيفة؛ لأن هواوي زودت هاتفها الجديد القابل للطي بنظام تبريد متقدم مع تبريد سائل وطبقات متعددة من الجرافيت؛ مما يعزز الأداء الحراري، ويضمن استقرار الجهاز في أثناء الاستخدام الكثيف.

الكاميرا:

نظام الكاميرا في Mate X6 يجعله من أبرز الهواتف القابلة للطي المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، فهو يتضمن نظام احترافي مكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تأتي الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0، مما يسمح بالتقاط صور واضحة ومشرقة في ظروف الإضاءة المختلفة.

وهناك عدسة بريسكوب تبلغ دقتها 48 ميجابكسل تسهل التقاط الصور من بُعد، فهي تتيح تقريبًا بصريًا حتى 4x، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية.

ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرتين أماميتين تأتي كل واحدة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، واحدة للشاشة الداخلية والأخرى للشاشة الخارجية.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

البطارية والشحن:

يحتوي Huawei Mate X6 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5110 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن الفائق السرعة⁠ HUAWEI SuperCharge بقدرة تبلغ 66 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.⁠

السعر:

يُباع هاتف Huawei Mate X6 القابل للطي بسعر يبدأ من 7199 درهمًا إماراتيًا.

المواصفات الكاملة لهاتف هواوي Mate X6 القابل للطي الجديد:

Huawei Mate X6 المعالج معالج ( Kirin 9020 ). الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 7.93 بوصات.

الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.45 بوصات.

خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية ثنائية العدسات، وكل عدسة تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5110 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود والرمادي والأحمر. نظام التشغيل HarmonyOS 4.3. الوزن 239 جرامًا. السعر يبدأ من 7199 درهمًا إماراتيًا.