مايكروسوفت تختبر ميزة الترجمة الفورية في المزيد من الأجهزة

أعلنت شركة مايكروسوفت بدء اختبار ميزة الترجمة الفورية في حواسيب “كوبايلوت بلس Copilot Plus” الحديثة المزودة بمعالجات إنتل و AMD.

وباتت الميزة متاحة الآن للمشتركين في برنامج ويندوز 11 التجريبي Windows 11 Insiders، وتتيح تلك الميزة ترجمة الصوت ومقاطع الفيديو وعرض الترجمة الفورية في الشاشة، مع دعم أكثر من 44 لغة بنحو لحظي.

وتعمل ميزة الترجمة الفورية، التي أُطلقت أول مرة في أجهزة Copilot Plus المزودة بمعالجات كوالكوم، مع أي صوت يُشغّل عبر الحاسوب، سواء كان من فيديو في يوتيوب، أو مكالمة فيديو مباشرة، أو تسجيل صوتي.

وعندما يكون الصوت متوفرًا بلغة مدعومة، فإن النظام يعمل على عرض الترجمة اللحظية باللغة الإنجليزية فقط حاليًا، علمًا بأن الميزة تدعم حاليًا الترجمة من العربية والإسبانية والفرنسية والروسية والصينية والكورية وغيرها.

وتواصل مايكروسوفت إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة Copilot Plus المزودة بمعالجات إنتل و AMD، وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الشركة باختبار ميزة “الاستدعاء Recall”، التي تتيح للمستخدمين استرجاع لقطات للشاشة في أثناء عملهم على الحاسوب، وهي ميزة مثيرة للجدل، بسبب مخاوف المستخدمين منها.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لميزة الترجمة الفورية في أجهزة كوبايلوت بلس المزودة بمعالجات كوالكوم، إذ يمكن الآن لمشتركي البرنامج التجريبي لويندوز 11 ترجمة بعض اللغات إلى اللغة الصينية، ومن المقر دعم الترجمة إلى المزيد من اللغات لاحقًا.