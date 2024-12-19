فليب بورد يطلق تطبيق Surf للشبكات الاجتماعية المفتوحة

أعلن التطبيق الإخباري الشهير “فليب بورد Flipboard” إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم “Surf”، وهو تطبيق مُخصص للشبكات الاجتماعية المفتوحة، ويعمل بنحو مماثل لخلاصات المواقع التقليدية RSS.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء خلاصات تعتمد على مصادر من الشبكات الاجتماعية المفتوحة، مثل منصات “ماستودون Mastodon” و”بلوسكاي Bluesky”، بالإضافة إلى المدونات وحلقات البودكاست الصوتية ومقاطع الفيديو من يوتيوب.

ووصف مايك مككيو، الرئيس التنفيذي لشركة فليب بورد، التطبيق بأنه “متصفح للشبكات الاجتماعية”، وهو وصف دقيق إلى حد بعيد، إذ يدعم تطبيق “Surf” مجموعة متنوعة من البروتوكولات المفتوحة، ومنها RSS وبروتوكول AT الخاص بمنصة بلوسكاي وبروتوكول ActivityPub، الذي يُستخدم لتشغيل منصات لامركزية مثل ماستودون وثردز وغيرها.

ويأتي هذا الإطلاق بعد انتقال تطبيق فليب بورد نفسه إلى نظام “Fediverse” المخصص للشبكات وخدمات الإنترنت اللامركزية.

وقالت الشركة إن التطبيق طُوّر على مدى عامين تقريبًا، ويتيح للمستخدمين بناء خلاصات مُخصصة باستخدام مجموعة من المصادر. وعلى سبيل المثال: يمكن لمن يهتم بموضوعات متخصصة، مثل الذكاء الاصطناعي أو الألعاب الإلكترونية أو التصوير الفوتوغرافي وغيرها من المجالات، إضافة شخصيات بارزة وحسابات شهيرة وخلاصات RSS محددة وبرامج بودكاست إلى حسابه.

ويتضمن التطبيق عند إطلاقه 30 ألف موضوع محدد يمكن للمستخدمين استكشافها، كما يمكن للخلاصات المُخصصة إدماج موضوعات متعددة لتوفير تجربة شخصية مميزة.

وتتضمن الصفحة الرئيسية للتطبيق مجموعة واسعة من الخلاصات المُنسقة التي تُقسم إلى فئات مثل “المميزة” و”الشائعة” و”المجتمعات” و”أصوات الخبراء”. ويوفر التطبيق خيارات متنوعة لتخصيص الخلاصات، ومنها استبعاد الردود أو المشاركات المُعاد نشرها.

ومع ذلك، توجد بعض الجوانب السلبية في التطبيق، وهو أنه متاح حاليًا ضمن إصدار تجريبي مغلق يعتمد على نظام الدعوات فقط، ويمكن للمستخدمين الذين يحصلون على دعوة تحميل التطبيق على أجهزتهم المحمولة، مع إصدار منتظر للحواسيب قريبًا.