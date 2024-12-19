سبق جديد لدبي.. إطلاق أول خدمة توصيل بالطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط

شهدت دبي إطلاق أول خدمة توصيل باستخدام الطائرات المسيّرة على مستوى الشرق الأوسط، في خطوة تعزز مكانتها كمدينة رائدة في تبني أحدث التقنيات وتطوير الخدمات اللوجستية الذكية.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح مدينة ذكية مستدامة، ومن المتوقع أن تغطي هذه الخدمة نسبة تبلغ 33% من مساحة دبي بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز كفاءة عمليات التوصيل وتوفير حلول نقل مبتكرة.

وقد شهد حفل الإطلاق الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، تدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، طلب الخدمة الأول عبر المنصة الموجودة في جامعة (روتشستر للتكنولوجيا -دبي)، التي تشكل إحدى نقاط الهبوط ضمن شبكة التوصيل المتكاملة بالطائرات المسيّرة في واحة دبي للسيليكون، وقد انطلق الطلب الأول من إحدى نقاط التوصيل المعتمدة داخل الواحة، مما يوضح بشكل عملي كيفية عمل النظام.

في خطوة جديدة تعكس ريادة دبي واستشرافها لنظم التنقل المستقبلية، دشنا اليوم أول نظام في الشرق الأوسط للتوصيل بالطائرات بدون طيار، ووجهنا الفرق المختصة بالعمل على تغطية 33% من مساحة دبي بخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، ونتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص… pic.twitter.com/lcKSN6iaOL — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 17, 2024

وأكد سموه استمرار دبي في دعم التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كمحفز للبحث والتطوير وتحقيق النمو المستدام ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التنقل الذكي، دعمًا لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال سموه: “لقد أصبح مستقبل التقنيات الروبوتية والنظم الذاتية القيادة للأغراض والخدمات التجارية والاقتصادية وتطبيقات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتحوّل الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، واقعًا نعيشه في دبي اليوم”.

دبي مختبر لتقنيات المستقبل:

تعتمد الطائرات المسيّرة المستخدمة في الخدمة على خوارزميات متطورة للتحكم في حركتها وتقنية تحديد المواقع المدمجة المتعددة المستشعرات، كما أنها مزودة بمراوح منخفضة الصوت مطورة داخليًا، بالإضافة إلى مظلة ونظام تحكم بالطيران.

وقد نُفذ هذا المشروع الجديد بالشراكة بين كل من هيئة دبي للطيران المدني وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل.

وشملت الجهود المشتركة تطوير المجال الجوي في واحة دبي للسيليكون وإنشاء مسارات جوية خاصة تتناسب مع الاستخدامات الاعتيادية للمجال الجوي.

دبي تطلق أول نظام في الشرق الأوسط للتوصيل بالطائرات بدون طيار Dubai launches Middle East’s first drone delivery system pic.twitter.com/jdhrNgacS0 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 18, 2024

وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال الأشهر القليلة الماضية سلسلة من العمليات التجريبية لعمليات التوصيل باستخدام الطائرات المسيّرة للتأكد من تطبيق أعلى معايير أمن وسلامة الطيران المستحدثة لهذه العمليات، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، وشركة (كيتا درون) الرائدة في هذا المجال وصاحبة أشهر منصة للتوصيل بالطائرات المسيّرة على مستوى الصين، إذ يُعدّ هذا المشروع أول مشروع للشركة خارج الصين.

أهداف المشروع ورؤية دبي:

يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة دبي في صدارة مدن المستقبل من خلال تطوير البنية التحتية المتقدمة وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية وتبني أحدث حلول النقل الجوي.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن رؤية دبي لدعم مقومات الاقتصاد المتنوع والمرن والرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتمكين صناعة الطيران والنقل الجوي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويُعدّ هذا المشروع جزءًا من حزمة برامج أطلقتها دبي لتمكين تصميم الحلول الريادية لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية وتطويرها، بما يشمل: برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات المسيّرة، وبرنامج دبي للروبوتات والأتمتة، وبرنامج دبي للبحث والتطوير، بالإضافة إلى خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتؤكد دبي من خلال هذا المشروع ريادتها في تحفيز البحث والتطوير والابتكار وتفعيل فرص واستخدامات الطائرات المسيّرة في خدمة الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال.